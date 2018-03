App soll Appetit auf Römerstadt machen

Anzeige

Was hat es mit diesem historischen Bauwerk auf sich? Wo wollen wir essen? Welche Geschäfte gibt es? Antworten auf Touristenfragen gibt der „Ladenburg Audioguide“ quasi auf Knopfdruck und zum Anhören. Die ab jetzt kostenlos erhältliche Anwendung (App) für das Mobiltelefon bietet aber auch für Einheimische wissenswerte Informationen. Nicht nur zur reichen Geschichte der Römerstadt, sondern unter anderem ebenso zu gastronomischen und kulturellen Angeboten.

„Das ist ein wertvoller Beitrag vieler Akteure zu einem zeitgemäßen Stadtmarketing und ein Muss für Besucher sowie an der Stadt Interessierte“, zeigt sich Bürgermeister Stefan Schmutz begeistert, als er die App gestern im Rathaus vorstellte. Verwaltung, Heimatbund, Lobdengau-Museum und Arbeitskreis Stadtmarketing haben inhaltlich mitgewirkt. Geschäftsleute und Wirte waren laut Schmutz eingebunden. Entwickelt haben den digitalen Stadtrundgang jedoch Stefan Stadler und sein Zwillingsbruder Jochen, die in Ladenburg aufgewachsen und Sportfreunden als frühere LSV-Handballer bekannt sind, im Prinzip schon vor drei Jahren. „Das war ein Liebhaberprojekt“, sagt Stefan Stadler als Mitgründer der Mannheimer Software-Firma „vmapit“ (Aussprache: „wiemäpit“), was so viel wie „wir bilden es ab“ bedeutet.

16 Hörstationen

Tatsächlich zeigt die jetzt weiterentwickelte App einen Stadtplan an und bündelt ausgewählte Sehenswürdigkeiten von Antonius-Spital bis Hexenturm zu einem virtuellen Stadtrundgang. Die App „findet“ ihre Nutzer bei eingeschalteter Navigation und liefert an 16 Hörstationen Fakten. Man kann sich in knapp drei Minuten auch einen Abriss der Stadtgeschichte im „Zeitraffer“ anhören. „Wir hoffen, dass die App gut angenommen wird, und haben vor, weitere Aktionen für die Nutzer zu ermöglichen und Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen“, erklärt Schmutz. Bislang ist allein die deutschsprachige Version am Start.