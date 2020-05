Arbeit für den Biber

Was mag die an der Bacherlebnisstation wohnende Biberfamilie wohl gedacht haben, als sie in einem ihrer Ladenburger Staudämme drei neue Drainagerohre entdeckte? Das weiß natürlich kein Mensch. Auf Fotos einer automatisch auslösenden Wildkamera ist aber zu sehen, wie eines der nachtaktiven Tiere die von Menschenhand angebrachten Leitungen zum besseren Durchfluss des Holzbauwerks intensiv zu

...