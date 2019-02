Arbeitseinsatz und Biberführung

Zu einer Rückschneideaktion lädt die Ladenburger Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) am Samstag, 16. Februar, von 9 bis 12 Uhr Mitglieder und Freunde ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Bacherlebnisstation (Heidelberger Straße nach Neubotzheim). Es gibt dort keine Autoparkplätze. Brombeeren und Gehölze sind zurückzuschneiden. Es soll aber auch Treibgut aus dem Bach geholt werden. Dabei sind Gummistiefel nützlich. Mitzubringen sind Handschuhe, Gartenscheren und Klappsägen, falls vorhanden. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt. Wegen des anhaltend Interesses bietet der BUND-Biberbeauftragte Dietrich Nährig am selben Tag um 11 Uhr ab Ort und Stelle eine Führung zum Rombach an, wo der Biber als „Landschaftsarchitekt“ arbeitet. pj

