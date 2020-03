Archäologische Substanz bleibt unberührt

Landschaftsgärtner schaffen an der Anliegerstraße von und nach Neubotzheim mehr Platz für Wohnmobile in Ladenburg. Weil die 35 bisherigen Stellflächen aus dem Jahr 2012 gegenüber den Drei Kreuzen längst nicht mehr ausreichen, entstehen in direkter Nachbarschaft 18 weitere auf einer bisherigen Grünfläche nördlich des Parkplatzes für die Tennisanlagen. Aus optischen Gründen hatte die Fachfirma

