Arnim Töpel spricht mit Günter Haritz

„Der doppelte Günter“ lautet der Titel einer Talkveranstaltung in der Stadtbibliothek mit Arnim Töpel und Günter Haritz am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr. Wie wurde aus dem Buu vom Heidelberger Neurott einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler? Günter Haritz war 1972 Olympiasieger mit dem Bahnvierer, Weltmeister, später als Profi Champion bei Sechstagerennen. Arnim Töpel war vor seiner Bühnenkarriere viele Jahre Radio-Talker im Südwestfunk. Daran knüpft er mit seinem neuen Projekt an. Er hat über einen Spitzensportler aus unserer Region ein Buch geschrieben: „Günter Haritz – aus dem Leben eines Radsportbesessenen“.

Karten im Vorverkauf

Töpel interessiert sich für den Menschen. Und so gewährt Günter Haritz tiefe Einblicke in ein turbulentes Leben, das sich bis heute vor allem um eines dreht: Radsport. In Ladenburg stellen sie das Buch gemeinsam vor, begeben sich auf Spurensuche, über die Kindheit auf dem Bauernhof in den 50ern, die Anfänge beim Radsportverein in Sandhausen, den Fleiß, den unbändigen Willen, die Höhepunkte und den nicht so einfachen Umstieg zum erfolgreichen Radsporthändler.

Einlass ist um 19 Uhr; der Eintritt kostet acht Euro. Karten sind im Vorverkauf bei Radsport Ruster (Telefon 06203/ 12126) und in der Stadtbibliothek erhältlich (Telefon 06203/ 70-211). Gemeinsame Veranstalter: Radsport Ruster und Stadtbibliothek Ladenburg. red