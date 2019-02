Astrid-Lindgren-Schule wird ab Sommer umgebaut

Andauernd wird Rektor Andreas Zuschlag von der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) im Ladenburger Stadtteil West von Schülern, Eltern und Lehrer gefragt, wann es mit dem Umbau losgeht. Das nahe gelegene Neubaugebiet wächst, und ab den Sommerferien 2019 soll laut Zeitplan auch damit begonnen werden, die Schule für eine stabile Zweizügigkeit im Halbtagsbetrieb zu erweitern (wir berichteten). „Als kürzlich Radlader anrollten, dachten viele schon: Jetzt ist es soweit“, berichtete der Schulleiter gestern.

Doch handelte es sich vorerst „nur“ um Arbeiten am Spielplatzbelag der Schule. Unterdessen bereitet die Technische Verwaltung im Rathaus den Gebäudeumbau weiter vor: „Wir drücken aufs Tempo“, betonte Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwochabend im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats. Das Gremium vergab einstimmig weitere Architekten- und Ingenieurleistungen für rund 175 000 Euro an die örtliche Firma Salinger und Partner. Und das Ingenieurbüro Bläß (Viernheim) führt für rund 64 000 Euro Tragwerksberechnungen für das Dach des Gebäudekomplexes durch. Denn im Dezember beschloss der TA mehrheitlich, in den vorgelegten Planungen die Himmelsrichtung der Dachneigung des Anbaus zu drehen. Dadurch sollen günstigere Voraussetzungen für den Betrieb einer Photovoltaikanlage hergestellt werden. Den Kindern könnte so obendrein der Nutzen regenerativer Energien veranschaulicht werden.

Fertigstellung im Jahr 2020

Die Pläne des Büros Salinger liegen zurzeit der Baurechtsbehörde im Landratsamt in Heidelberg zur Genehmigung vor. Der Umbau soll im Sommer beginnen. Ziel ist ein Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2020. Das in Leichtbauweise errichtete Gebäude wird im südwestlichen Bereich, wo heute zwei Container als Klassenzimmer dienen, modular um 450 Quadratmeter wachsen. Dadurch sollen vier weitere Klassenräume, eine Küche und eine Schülerbibliothek entstehen sowie das Lehrerzimmer vergrößert werden. „Die bisherige Planung in Zusammenarbeit mit Stadt und Büro Salinger hat sehr gut funktioniert, jetzt sind wir in gespannter Warteposition“, schilderte Zuschlag die Stimmung. Sein Wunsch: „Wichtig wäre es uns, dass die Bauabwicklung so erfolgt, dass der Schulbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.“

In den Sommerferien sollen zunächst die beiden Container umgesetzt werden. „Die benötigen wir auch in der Bauphase weiterhin als Übergangszimmer, und wir könnten sogar noch mehr Container gebrauchen, denn es ist jetzt schon zu eng an der Schule“, erklärte Zuschlag. Die in den 1960er Jahren erbaute Grundschule ist heute um 231 Quadratmeter zu klein (wir berichteten). Die voraussichtlichen Umbaukosten betragen 1,6 Millionen Euro, die größtenteils an der Stadt hängenbleiben. Denn das Maß für die maximale Förderfähigkeit durch das Land in Höhe von 280 00 Euro ist gemäß der Richtlinien lediglich jene Fehlfläche von 231 Kubikmetern.

Künftig zweizügig

Die Stadträte hatten im September 2018 einstimmig beschlossen, wenigstens diesen Zuschuss zu beantragen. Denn aufgrund der entstehenden Neubaugebiete westlich und östlich der Benzstraße sowie auch der „Martinshöfe“ wird die heute bereits eineinhalbzügige ALS zukünftig stabil zweizügig benötigt. Die Pläne hat das Ladenburger Büro Salinger und Partner in Zusammenarbeit mit der Verwaltung sowie in Abstimmung mit Schulleitung und Lehrerschaft erarbeitet.

