ASV-Heber für große Aufgaben ausgestattet

Neue Trikots für alle aktiven Gewichtheber des Athletik-Sport-Vereins (ASV) hat eine Spende der Volksbank Kurpfalz in Höhe von 1000 Euro ermöglicht. „Das ist eine super Sache, wenn man so eine Unterstützung bekommt“, sagte der ASV-Vorsitzende Joachim Loose, als der Ladenburger Bankfilialleiter Heiko Huber zu Beginn des dienstäglichen Trainings im Kraftraum der Lobdengauhalle die Anschaffung in Augenschein nahm. Da noch nicht alle Trainingsteilnehmer eingetroffen waren, blieb auch Zeit, um über die Bedeutung solcher Spenden zu reden.

„Wir wissen um die Probleme von Sportarten, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen“, sagte der in seiner Freizeit als Handballer und Vereinsfunktionär engagierte Huber. Grundsätzlich habe sein Haus für Anliegen der Sportvereine „immer ein offenes Ohr“. Die Zusammenarbeit mit dem ASV reiche bis ins Jahr 1993 zurück, als das Vereinskonto eröffnet wurde. „In Deutschland kommt nach Fußball lange nichts“, ist sich ASV-Abteilungsleiter Thomas Roß bewusst, dass die Olympiadisziplin Gewichtheben eine Randsportart ist. Dabei trainieren beim 72-jährigen Werner Rapp, der den Olympia-Fünften Roland Feldhoffer (1988), Europameister Jürgen Spieß (2009) und Olympionikin Christin Ulrich (2012) vorbereitet hat, vielversprechende Talente wie Kyra Loose (16) aus dem 2. Bundesligateam.

Die Deutsche Vizemeisterin der Jugend von 2017 peilt dieses Jahr neben dem Abschluss an der Merian-Realschule den Meistertitel an. Obendrein ist der Kraftraum erfolgreicher Integrationsstützpunkt des Deutschen Olympischen Sportbunds für Kinder aus Flüchtlingsfamilien, wofür der 17-jährige Yasser Khalouf steht. pj

