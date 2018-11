Auch beim zehnten Mal macht es Gästen noch Spaß

Mehrmals im Jahr muss das Team in der „Marine-Bar“ im südirischen Dungarvan in der Grafschaft Waterford eine Zeit lang ohne seinen Chef auskommen. Nämlich immer dann, wenn Christy O’Neill mit einem Quartett durch Deutschland tourt, das den Namen des Hausflusses der Mitglieder trägt: Blackwater.

Zum zehnten Mal gastierten die Musiker beim SPD-Ortsverein im ausverkauften Kaiserkeller. „Das ist aufregend und wir fühlen uns dadurch sehr wertgeschätzt“, sagt O’Neill vor dem jüngsten gefeierten Auftritt im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Mein Gott, so voll, es ist einfach fantastisch“, freut sich der Bandchef, Gitarrist und Sänger erneut über dicht besetzte Tischreihen. Einige der Zuhörer besuchten bereits O’Neills Pub. „Wir erkennen von Jahr’ zu Jahr immer mehr Leute im Publikum“, bemerkt der erfahrene Musiker, der in den vergangenen Jahren auch weiteren Bands angehörte.

Viele Stammgäste

Wie Ladenburg seien zuvor auch Lokalitäten in Weinheim, Nieder-Liebersbach und Hirschberg-Großsachsen ausverkauft gewesen. „Und das ist allein 2018 schon unser dritter Trip nach Deutschland, wo wir früher in diesem Jahr bei großen Festivals in Nürnberg und Berlin aufgetreten sind“, berichtet O’Neill strahlend.

Unter den vielen Stammgästen im Kaiserkeller begrüßte Ilse Schummer als Moderatorin auch den Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck. Außerdem hörte sich Bürgermeister Stefan Schmutz die Gruppe an. Viele kämen sicher auch zum elften Mal, weil die Konzerte immer wieder mitreißend, familiär und wohltuend seien, so Schummer. „Wer zum ersten Mal dabei ist, wird etwas Besonderes erleben“, kündigte Schummer an. Sie versprach nicht zu viel: Zum Jubiläumsgastspiel trat das Stepdance-Ensemble „Fast Feet“ auf. Mit Eoghan O’Neill gab zur Begeisterung der Gäste der Sohn des Bandchefs eine stimmgewaltige Einlage. Und am Eingang gab es zur Begrüßung wahlweise einen kleinen Whisky oder Bailey’s-Likör.

Zur ganzen Bandbreite des Irish-Folk von traditionellen Stücken wie Jigs, Reels und Hornpipes über gefühlvolle Balladen bis hin zum stimmungsvollen Hit „You Are The Call And I Am The Answer“, der regelmäßig gemeinsam mit dem Publikum gesungen wird, schmeckte wohl das tiefschwarze Guinness-Bier am besten. Für den bis zu dreistimmigen Gesang und die gekonnte Instrumentierung feierte das begeisterte Publikum auch wieder Caroline King (Akkordeon, Gitarre, Gesang), Michael Flynn (Bodhran, Gesang) sowie den in Irland schon ausgezeichneten Knopfakkordeonisten Mike McKenna.

