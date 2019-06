Auch CBG-Schüler mischen sich ein

Ob der Ladenburger Phil Leicht auch echte badische Revolutionäre von 1848/49 vom „Omnibus für direkte Demokratie“ überzeugt hätte? Jedenfalls schien der Darsteller eines Aufständischen von damals beim Museumstag vor wenigen Wochen in der Römerstadt nicht abgeneigt: Er nahm die Einladung des Künstlers und Veranstalters vom Kunstraum „Leicht & Selig“ zumindest symbolisch gerne an, während der „Preußensoldat“ gemäß seiner historischen Rolle ablehnend dreinschaute.

Zumindest diskussionswürdig mögen selbst für manchen Zeitgenossen noch die Ziele der in ganz Deutschland aktiven Bürgerinitiative zur Einführung der bundesweiten Volksabstimmung klingen. Doch für Leicht ist die Einladung des inzwischen europaweit bekannten „Omnibusses für direkte Demokratie“ eine „Herzensangelegenheit“, wie er gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ betont. Laut Umfragen sprächen sich 84 Prozent der Menschen in Deutschland für die Einführung der Volksabstimmung aus. Auch Bürgermeister Stefan Schmutz und Markus Hertlein, den Leiter der Fachschaft Gemeinschaftskunde am Carl-Benz-Gymnasium (CBG), konnte Leicht gewinnen. So macht der Omnibus bald in Ladenburg Halt: Und zwar an vier Tagen von Mittwoch, 26. Juni, bis Samstag, 29. Juni, nacheinander auf dem Marktplatz, vor dem CBG und für zwei ebenso öffentliche Diskussionsrunden am „Leicht & Selig“.

Nicht allein eine politische Veranstaltung, sondern auch ein „Kulturerlebnis“, sieht Leicht in der von ihm angeleierten Aktion. „Es geht hier nicht etwa um die Herbeiführung des Austritts von Deutschland aus der EU, wie bei diesem Thema des Öfteren befürchtet wird, sondern um kleine Prozesse in die der Bürger mit eingebunden werden sollte“, erklärt Leicht. Der Omnibus soll dazu Möglichkeiten aufzeigen. Die Initiative ist nach einer Aktion des Künstlers Joseph Beuys zu dessen Konzept der „Sozialen Plastik“ entstanden. Seit der Kunstausstellung „Documenta 8“ 1987 in Kassel ist der Omnibus unterwegs. Immer an Bord: ein ausgearbeiteter Gesetzesentwurf, der den bislang vom deutschen Grundgesetz nicht vorgesehenen bundesweiten Volksentscheid regeln könnte.

Mit Themen wie „Wahlen und Abstimmungen“ sowie „direkte Demokratie“ sollen sich am Freitagvormittag, 28. Juni, während des Unterrichts auch CBG-Zehntklässler auseinandersetzen. „Das sind Inhalte des Bildungsplans im Fach Gemeinschaftskunde und zentrale Elemente jeder Demokratie“, erklärt CBG-Fachschaftsleiter Hertlein auf „MM“-Anfrage. Bürgermeister Schmutz habe alle weiterführenden Schulen in Ladenburg über die Initiative informiert und darum gebeten, eine Teilnahme zu prüfen. Das CBG nehme diesen Impuls gerne wahr. Es gehe darum, „über Vor- und Nachteile sowie das richtige Maß direkter Demokratie zu diskutieren“, sagt Hertlein. Für zwei zehnte Klassen habe man jeweils eine Doppelstunde anberaumt. Natürlich könnten weitere Schüler und Lehrkräfte in den Pausen oder am Nachmittag ebenfalls am Bus ins Gespräch kommen. Wie Leicht versichert, verfüge das Team um Werner Küppers, der seit 2001 den Omnibus steuert, über fachliche Kompetenz ebenso wie über jahrelange praktische Erfahrung im Umgang mit Schülern.

Über politische Teilhabe

Zwei Abendveranstaltungen mit kostenlosem Eintritt im Kunstraum „Leicht & Selig“ (Hauptstraße 64) begleiten die Aktion: Am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr lautet die Leitfrage „Wie werde ich zum Künstler im Sinn der Sozialen Plastik?“ Zu diesem Gestaltungsbegriff von Beuys äußert sich der Publizist und Beuys-Experte Rainer Rappmann (Karlsruhe), der auch mit Omnibus-Mitinitiator Johannes Stüttgen zusammen arbeitete. Am Samstag, 29. Juni, heißt es um 20 Uhr: „Ladenburg, wir müssen reden!“: In einem offenen Gespräch werden Möglichkeiten und Grenzen politischer Teilhabe in der Stadt ausgelotet.

Kurze Impulsreferate halten Sabine Weil und Friedemann Vogel aus Ladenburg. Realschullehrerin Weil ist Sprecherin des Arbeitskreises Asyl, Schulbeauftragte der Erzdiözese Freiburg und Studienmentorin an der PH Heidelberg. Professor Vogel lehrt Sozio- und Diskurslinguistik an der Universität Siegen und beschäftigt sich wissenschaftlich mit politischer Kommunikation.

