Auch das Altstadtfest fällt aus

Was viele in der Region bereits erwartet, ja befürchtet haben, das ist nun endgültig offiziell geworden: Auch das Ladenburger Altstadtfest, das für den 12. und 13. September geplant war, findet nicht statt. „Dies ist sicher eine sehr bedauerliche Entscheidung, aber doch eine richtige“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwoch dem „MM“.

„Wir hatten natürlich bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben“, bekennt der Rathaus-Chef: „Doch mit Blick auf die Vorgaben der Bundes- und Landesebene in Bezug auf Großveranstaltungen war keine andere Entscheidung möglich.“ Das Festgelände mit dem Zuschnitt der spätmittelalterlichen Altstadt lasse eine solche Veranstaltung nicht zu.

Stefan Schmutz betont, dass er die Entscheidung, die von vielen bereits erwartet wurde, bereits im Vorfeld innerhalb der dafür zuständigen Gremien des Gemeinderates diskutiert und abgestimmt habe: „Im Verwaltungsausschuss waren wir uns einig, dass, wenn sich die Rahmendaten nicht grundlegend ändern, das Fest nicht stattfinden kann.“

Unterstützung für Vereine

Dem Bürgermeister liegt jedoch die Botschaft am Herzen, dass ihm die Folgen der Absage für die Vereine sehr wohl bewusst sind: „Das Fest wurde ja von meinem Vorgänger Reinhold Schulz ins Leben gerufen, um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, Einnahmen für ihre wichtige Arbeit zu generieren.“ Umso dankbarer sei er, dass es seinem Eindruck nach bei den Vereinen Verständnis für die Absage gebe.

Die Stadt ihrerseits will den Vereinen helfen, die Folgen zu bewältigen: „Das kann die Einnahmeausfälle sicher nicht gänzlich auffangen, aber doch ein Signal senden.“ Die Aktion, die derzeit vorbereitet wird, soll im Juli starten. Einzelheiten wird Schmutz demnächst bekanntgeben.

