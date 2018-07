Auch Tourist aus Thüringen bummelt in der Altstadt

Anzeige

„Wir kommen aus Thüringen und schauen uns das Städtchen an, aber shoppen wollen wir nicht, es sei denn, wir sehen was“, sagt Ortrud Lochner, die mit Karola Freund und deren Ehemann mit dem Rad aus Edingen da ist. Dort übernachten sie, weil Herbert Freund morgen das Formel-1-Rennen in Hockenheim besucht. Er ist Fan des Ferrari-Fahrers Sebastian Vettel, möchte aber das Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg besuchen. „Wir haben in letzter Zeit unheimlich viele Touristen in der Stadt“, freut sich BdS-Vizechefin Renate Henseler-Sohn, die sich in Südfrankreich von einer ähnlichen Initiative zu dieser Aktion inspirieren ließ.

„Ich habe zufällig entdeckt, dass es Prozente gibt: Das ist umso schöner, aber ich finde hier immer ’was“, erklärt Petra Werner in einem der Modegeschäfte ihrer Wahl. Die Aktion sei „klasse“, weil sich so mehr Leute in Läden trauten, die sie sonst eher nicht aufsuchen würden. „Schön, wenn der Einzelhandel sich bemüht, attraktiv zu sein“, freut sich auch Tina Engel aus Neckarhausen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.07.2018