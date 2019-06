Auch Ungeübte stimmen gern mit ein

Seit November 2017 pflegen in Ladenburg regelmäßig bis zu 20 Teilnehmer ein ganz besonderes Kulturgut: Das Volksliedersingen im Martin-Luther-Gemeindehaus gilt als Geheimtipp unter Freunden des zwanglosen Gesangs in Gesellschaft. „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Heißa Kathreinerle“, „Im schönsten Wiesengrunde“: Das ist nur eine kleine Auswahl der gemeinsam und nach Herzenslust gesungenen Stücke beim Juni-Treffen der Gruppe. Auch Ungeübte stimmen hier gerne mit ein.

„Hat jeder ein Buch?“ Das fragt eingangs der evangelische Kirchengemeinderat Joachim Junghans, der Mann mit der Gitarre, in die Runde. Denn auch wenn einige recht textsicher sind: Die gebundene Liedersammlung aus dem Reclam-Verlag ist hilfreich. Nach einem Ständchen für Geburtstagskinder stimmt Junghans „Geh´ aus, mein Herz, und suche Freud´“ an. Dieses Lied von Paul Gerhardt könnte als Motto des Nachmittags dienen, wenn man die zufriedenen und gelösten Mienen beim Singen sieht.

„Ich bin gerne hier und freue mich jedes Mal darauf, wenn die vier Wochen dazwischen wieder ´rum sind, denn das Singen hat etwas Befreiendes“, antwortet Rosemarie Müller auf die Frage, was ihr der monatliche Volksliedertreff bedeutet. „Unser Treff geht auf die Initiative von Christel Debelt zurück, die mich im Anschluss an einen Seniorennachmittag des Gemeindediakons danach fragte“, erklärt Junghans. Er ist nämlich klassisch ausgebildeter Sänger sowie Gitarrenlehrer.

„Als mein Vater aus gesundheitlichen Gründen seine geliebten Chorproben nicht mehr besuchen konnte, haben meine Schwester, meine Mutter und ich immer mit ihm gesungen, und das hat ihm sehr gefallen“, berichtet Christel Debelt zum Hintergrund des Volksliedertreffs. Sie und Joachim Junghans knüpfen mit diesem Kreis an örtliche und ebenso ökumenisch ausgerichtete Traditionen an: beispielsweise mit dem für Besucher „offene Liedersingen“, das die Ladenburger Kolpingsfamilie und Dirigent Theo Schmitt seit lvielen Jahren pflegen, inzwischen im Ladenburger Johanniterhaus am Waldpark.

„Nachdem ich 60 Jahre lang in einem Chor gesungen hatte, wollte ich mit meiner Frau in einen gemischten Chor, aber nicht in einen Kirchenchor, und bin sehr froh, dass es diese Runde gibt“, sagt Siegfried Speicher. „Ich war früher bei einem Shantychor in Hamburg und muss sagen: Hier im Süden werden ganz andere Lieder gesungen“, findet Ferdinand Koller, der seit 45 Jahren singt und Klavier spielt. „Mein Enkel möchte immer gerne alte Schlager wie La Paloma von Hans Albers hören“, erzählt er. Junghans findet es richtig, dass populäre Kunstlieder aus der Feder von Komponisten wie zum Beispiel auch „Der Mond ist aufgegangen“ und modernere Songs wie „Über den Wolken“, „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ und „Heute hier, morgen dort“ zu Volksliedern gerechnet werden.

Bedeutsames Kulturgut

„Ich wäre offen dafür, solche Sachen zu singen“, sagt Rosemarie Müller. Sie fände es „schade, wenn das Volksliedgut verloren ginge“. Eine weitere Mitsängerin befürchtet genau dies, weil die Jugend nicht mehr singen würde, während eine andere Sängerin als aktive Großmutter beobachte, dass im Kindergarten Volkslieder gesungen werden.

Auch für Joachim Junghans ist und bleibt das Volkslied ein bedeutsames Kulturgut, das Menschen auf vielen Lebensstationen begleite. Das zeige schon die nach Themenkreisen zusammengestellte Liedersammlung, aus der bei diesem Treff gesungen werde: Es gebe Lieder zu Tages- und Jahreszeiten, Lieder von Liebe und Abschied, lustige und geistliche Lieder sowie Tanz- und Wiegenlieder.

Dass auch mundartlich Gefärbtes dazu zählen müsse, darauf wies der 1931 geborene Reinhard Mohrdieck zur Kaffeepause mit dem frei vorgetragenen Gedicht „Abschied“ von Paul Tremmel hin. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019