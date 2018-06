Auf heißen Reifen durch den Parcours

Anzeige

In den vergangenen zwei Monaten traten die Motorrad- und Quadfahrer des Motorsportclubs (MSC) beim Slalomcup des ADAC Nordbaden an. Die hervorragenden Ergebnisse der Ladenburger Motorsportler lassen auf einen erfolgreichen Heim- Grand-Prix am Sonntag, 1. Juli, hoffen. Erstmalig führen derzeit zwei Motorradfahrer des MSC die Regionalwertung des ADAC an und dürfen sich große Hoffnung auf einen Doppelsieg in der Meisterschaft machen. Ihre Tabellenführung möchten die beiden natürlich auch gerne beim eigenen Grand Prix verteidigen oder vielleicht sogar noch ausbauen.

Bei den Quads liegen die Ladenburger Teilnehmer aussichtsreich auf den Positionen zwei unddrei und wollen versuchen, den derzeit Führenden von der Spitze zu verdrängen.

Bereits zum zwölften Mal richtet der MSC seinen Motorrad- und Quadslalom im Industriegebiet Hohe Straße aus. Reifen Schuck wird die Veranstaltung wieder unterstützen und den Cateringbereich zur Verfügung stellen. Start ist um 10 Uhr. Die betroffenen Straßenabschnitte im Industriegebiet werden ab Samstag, 30. Juni, 16 Uhr, bis Sonntag, 1. Juli, 20 Uhr gesperrt sein.