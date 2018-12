„Auf Herausforderungen vorbereitet“

Gestern hat Bürgermeister Stefan Schmutz im Ladenburger Gemeinderat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgelegt. Dies sei in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes, betonte Schmutz eingangs seiner Ausführungen, die er dem „MM“ vorab zur Verfügung stellte: Könne doch der Etatplan erstmals bereits im Januar verabschiedet werden. Zudem sei es der erste Haushalt, der unter der Federführung von Kämmerer Daniel Müller erarbeitet wurde. Zugleich sei der vorliegende Entwurf der letzte seiner Art. „Denn der Haushalt 2020 wird erstmals nach der neuen Systematik des kommunalen Haushaltsrechtes in doppischer Form erstellt“, kündigte Schmutz an.

Bevor Schmutz auf ausgewählte Bereiche einging, lobte er Müller und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Verwaltung für diese „gelungene Premiere“, bei der die Herausforderung eines vorgezogenen Zeitablaufs bewältigt worden sei. „Der Haushaltsentwurf 2019 ist gekennzeichnet durch unverändert günstige wirtschaftliche Rahmendaten.“ Mit diesen Worten kam Schmutz auf das eigentliche Thema: Das Gesamtvolumen betrage 44,9 Millionen Euro und liege mit 500 000 Euro nur unwesentlich über dem Vorjahr. Erfreulicherweise enthalte der Entwurf keine Neuverschuldung. Vielmehr könne die Gesamtverschuldung weiter abgebaut werden. Zudem sehe der Haushalt 2019 keinerlei Entnahmen aus der Rücklage vor. Stattdessen gelinge es, diese mit einem kleinen Plus sogar weiter aufzubauen. Schmutz sieht die Stadt „sehr gut auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet“.

Wachsende Bedürfnisse

Diese Gestaltungsräume benötige man jedoch auch. Insgesamt rechne die Stadt nämlich bis 2025 nämlich mit einem Plus von bis zu 2500 Einwohnern. Dabei gelte es, Schritt zu halten mit wachsenden Bedürfnissen, vor allem mit Blick auf eine angemessene öffentliche Infrastruktur. Welche „erheblichen Anstrengungen“ allein im Betreuungs- und Bildungsbereich zu schultern seien, machte Schmutz deutlich: So sei in Ladenburg-West der Bau einer neuen Kita vorgesehen, die ab September 2020 bereitstehen soll. Zusätzlich unterstütze man die Erweiterung des Johannes-Kindergartens und fördere Tageseltern. Eine weitere Kita sei auch im Quartier Nordstadt-Kurzgewann einzuplanen. Den ebenso steigenden Schülerzahlen will die Stadt mit umfangreichen Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen Rechnung tragen, die Schmutz ausführlich schilderte.

Dies alles belege „eindrücklich“, so fasste Schmutz zusammen, „dass wir Bildungseinrichtungen als wichtigen Standortvorteil im interkommunalen Wettbewerb betrachten und als nachhaltige Investitionen in die Zukunft“. Hierzu zählen für Schmutz auch die im Entwurf ausgewiesenen Zuschüsse für den Erhalt freiwilliger Angebote wie Musikschule, Lobdengau-Museum, Freibad und Schulkindbetreuung.

Einen großen Schritt nach vorne will er beim Thema Sporthallenentwicklung machen. „Hier wollen wir die Standortfrage für eine neue Dreifeldhalle klären und mittels einer Ausschreibung einen attraktiven Planungsentwurf erarbeiten“, sagte Schmutz. Das gesamte Römerstadion soll ertüchtigt werden. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtbild.

Da die Aufgabenfülle steige, sehe man für 2019 aber auch einen „Aufwuchs im Stellenplan in den Bereichen Stadtbibliothek, Hausmeister, Jugendarbeit, pädagogische Fachkräfte und Bürgerbüro vor“. Da die gute Konjunktur sicher nicht ewig anhalte, sei man in den kommenden Jahren gefordert, durch zahlreiche Investitionen die Zukunft aktiv zu gestalten. Das Fazit von Schmutz: „Wir stellen mit dem Haushalt 2019 die Weichen in eine vielversprechende Zukunft.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018