Auf zwölf Hektar Fläche mehr Gewerbe als Industrie vorgesehen

Es tut sich was im Ladenburger Plangebiet „Hundertmorgen I“. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einem Bebauungsplanentwurf für die Gewerbe- und Industrieflächen rund um das „Total“-Gelände und die neue Großwäscherei an der Eisenbahnlinie zugestimmt.

Bereits 1987 und 2007 hatten die damaligen Stadträte Aufstellungsbeschlüsse gefasst. „Es ist bei der Absicht geblieben“, stellte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung fest. Lange habe auch kein Bedarf bestanden, doch bis zur Sommerpause sollen jetzt Nägel mit Köpfen für eine weitere Entwicklung gemacht werden. Bislang wurden Vorhaben gemäß Baugesetzbuch im Einzelfall danach beurteilt, ob sie sich in die Umgebung einfügen. Um gewisse Arten von Bebauung auszuschließen, bis der Plan satzungsreif ist, beschlossen die Räte zum dritten Mal seit 2007 und 2015 eine Veränderungssperre.

„Wir wollen mit Rücksicht auf bestehende und künftige Wohnbebauung mehr Gewerbe und weniger Industrie ansiedeln“, gab Schmutz als ein Ziel vor. Bestehendes genieße freilich Bestandsschutz. Doch Recycling- und Entsorgungsbetriebe, zusätzliches Wohnen, bestimmte Hotelbetriebe wie „Boardinghouses“, Einzelhandel und Vergnügungsgaststätten sollen in dem 11,9 Hektar großen Geltungsbereich entlang Industriestraße und Wallstadter Straße außen vor bleiben. Deshalb ist eine erneute Veränderungssperre wichtig.