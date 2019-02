Auffahrunfall an Ampel

Bei einem Auffahrunfall auf der L 536/Einmündung L 597 in Ladenburg ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hielt am Dienstag ein 75-jähriger Fiatfahrer an einer roten Ampel hinter zwei stehenden Autos an. Bei Grün fuhren die Autofahrer langsam wieder los.

Ein herannahender 54-jähriger BMW-Fahrer schätzte vermutlich ihre Geschwindigkeit falsch ein und fuhr infolgedessen von hinten auf den Fiat auf. Eine 72-jährige Mitfahrerin im Fiat wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. red/pol

