Aufzug endlich in Betrieb

Es hat ein wenig gedauert, um es einmal milde auszudrücken, aber es ist jetzt soweit: Die Bahn hat am Mittwochnachmittag um 15 Uhr still und leise den Aufzug zu Gleis 1 am Ladenburger Bahnhof in Betrieb genommen. Auch wenn gestern vorsorglich noch ein Techniker vor Ort war: Nun sind beide Bahnsteige auch barrierefrei über Aufzüge erreichbar, in Richtung Weinheim ebenso wie zuvor schon in Richtung Mannheim und Heidelberg.

„Ich habe mich selbst davon überzeugt“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz und stellte nach mehreren enttäuschenden Verzögerungen beim Umbau fest: „Das ist ein langersehnter Moment insbesondere für alle, die auf Barrierefreiheit in ihrem Alltag angewiesen sind.“ Auch der Ladenburger Bahnkunde Helmut Brand zeigte sich gestern erfreut: „Endlich ist es soweit, ganz toll, und man kann wirklich sagen: Was lange währt, wird endlich gut.“

Weiter in Gesprächen mit Bahn

Findet damit eine unendlich erscheinende Geschichte vorerst doch noch ihr glückliches Ende? Fast, denn es steht noch die Versetzung des Fahrkartenautomaten an, dessen Bildschirmanzeige sich am bisherigen Platz aufgrund von Sonneneinstrahlung häufig nicht lesen lässt. Dazu sagt Schmutz: „Wir befinden uns mit der Bahn weiterhin in Gesprächen bezüglich der ausstehenden Restarbeiten.“ Die notwendigen Vorbereitungen seien bereits abgeschlossen, es hake aber am Vollzug.