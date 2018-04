Aufzug soll Mitte Mai in Betrieb gehen

Anzeige

Für den Aufzug am Gleis 1 des Ladenburger Bahnhofs sollen „spätestens ab dem 14. Mai 2018 alle Voraussetzungen und Genehmigungen zur Nutzung vorliegen“. Dies teilte ein Bahnsprecher genau eine Woche nach der ersten Anfrage dieser Zeitung mit. Bis Ende April soll die „bauliche Fertigstellung erfolgt sein“. Jedoch verzögere sich das Abnahmeprozedere um ein bis zwei Wochen. „Die ersten Abnahmen finden daher ab Mittwoch, 2. Mai, statt“, so der Bahnsprecher.

Zu den Verzögerungen heißt es in der Stellungnahme: Die Stahl-Glaskonstruktion am Aufzug Gleis 1 sei wegen Lieferproblemen verspätet hergestellt worden. Dazu kamen Kapazitätsengpässe beim Aufzugslieferanten. „Erschwerend gab es an der Station immer wieder Probleme mit Vandalismusschäden, was auch einen Austausch der Aufzugstüren erforderlich machte“, teilt der Sprecher ferner mit. Den Aufzug am Mittelbahnsteig habe die Bahn planmäßig Ende Dezember 2017 in Betrieb genommen. „Ab Mitte Mai sind beide Bahnsteige barrierefrei über die Aufzüge erreichbar“, bekräftigte der Sprecher, der namentlich nicht genannt werden möchte. pj