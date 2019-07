Ausbruch aus den Normen

„Ich habe keine Luft bekommen in dem Frauenbild!“ Wenn es einen zentralen Satz in dem Stück gibt, dann ist es wohl dieser. Er beschreibt das Stück, er fasst das Thema zusammen und er nennt den Hintergedanken des Stückes „Le Pantalon – Hosen für Heldinnen“, das der Literatur- und Theaterkurs des Carl-Benz-Gymnasiums am vergangenen Wochenende präsentierte.

Dürfen Frauen Hosen tragen? Eine Frage, die heute absurd klingt und doch war sie vor 100 Jahren in Paris das große Thema: „Stell dir das mal vor, wir tragen heute Hosen und dürfen Wählen gehen.“ Auch das ist ein Satz aus dem Stück und der das Frauenbild der damaligen Zeit gut beschreibt. Alice (Katja Gschwill) möchte aus der Familientradition raus und nichts mit Mode machen, sondern Maschinenbau studieren.

Ausgerechnet in ihrer Großmutter (Sophie Wagner) findet sie eine Unterstützerin, die vor 100 Jahren ebenfalls aus der Tradition ausgebrochen ist und mit drei Freundinnen Charlotte, Valerie und Julie (Gianna Morando, Greta Bläß und Amelie Klemm) das unvorstellbare gemacht hat: Hosen für Frauen entworfen. Der Vorhang öffnet sich und Großmutters Geschichte und ihr Kampf gegen die damalige Familientradition wird szenisch dargestellt, der in der Fahrt der drei Freunde nach Paris und einer umjubelten Modenschau endet.

Die überzeugende schauspielerische Leistung aller elf Darsteller (noch mit dabei: Rea Juli, Agniezka Osterkamp, Silja Erat, Dominique Sipeer, Alexandra Hösel und Julia Karajiannis) verdient Applaus. Zumal die eigentlichen Proben für das Stück erst vor vier Wochen so richtig begonnen haben, wie Julia Bundenthal berichtet. Zusammen mit Vicky Clay und Svenja Latzel leiten die drei den Literaturkurs und stellen auch das Regieteam.

„Spannende Zeit“

Am Anfang des Schuljahres standen nur einzelne Schlagwörter im Raum, es waren Ideen für Themen. Daraus entstanden die ersten Bilder, auf denen das Stück später basieren sollte. Zwischen Märchen und Metatheater arbeitete sich der Kurs voran, es ging in Richtung Heldinnen analog der Drei Musketiere. Mit Improvisation entstanden aus den frischen Texten dann erste Szenen, die Rollen wurden charakterisiert, am Ende setzte sich daraus das Theaterstück zusammen. „Es war eine intensive und spannende Zeit und Entwicklung“, wie Bundenthal nach der Vorstellung die Entstehungsgeschichte zusammenfasste.

Das Engagement der Truppe steigerte sich mit jeder Unterrichtsstunde, und das inmitten aller anderen Aufgaben, die noch anstanden. Aber es hat sich gelohnt, am Ende wurde nicht nur eine spannende Geschichte präsentiert, sie wurde auch sprachlich, choreographisch und bewegungstechnisch von den Schauspielern professionell umgesetzt.

Mit viel Inspiration und guten Ideen präsentierte der Kurs kreatives und modernes Theater, das die unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Ebenen des Stückes vielschichtig miteinander verband. Der Applaus für die Modenschau war auch der wohlverdiente Schlussapplaus für die Beteiligten: Chapeau!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019