Am Abend des vierten Adventssonntags hat der evangelische Posaunenchor im gesamten Stadtgebiet musikalisch auf das Fest eingestimmt. „Und das, obwohl es furchtbar regnet“, wie Pfarrer David Reichert bei der Aussendungsandacht in der Stadtkirche betonte. Prompt ließ der Niederschlag kurz darauf nach. Für etliche Ladenburger sind Nachbarschaftsfeste und Treffen mit Imbiss im Freien, die durch dieses Kurrende-Blasen teils schon vor vielen Jahren entstanden sind, Ausdruck einer lebendigen Adventskultur.

Willkommene Verstärkung

Bereits seit den 1960er Jahren gibt es die Kurrende-Tradition des 1954 gegründeten Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde. Dieses Jahr nahmen erstmals Mitglieder des Posaunenchors der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Ladenburg unterstützend am Kurrende-Blasen teil. Der Grund: „Einige unserer Bläser sind bereits im Urlaub und andere erkältet“, erklärte Obfrau Annette Krieck die „willkommene Verstärkung im ökumenischen Geiste“. Die Leiterin und Gründerin des FEG-Ensembles heißt seit 20 Jahren Anke Christian. Deren gesamte vierköpfige Familie war ebenso aktiv dabei, also auch Ehemann Andreas (Posaune) sowie die Töchter Caro (13, Trompete) und Dori (11, Posaune).

Was bedeutet Anke Christian das Kurrende-Blasen? „Sehr viel, weil es die Weihnachtsbotschaft in die Stadt bringt“, sagte die gläubige Trompeterin. Da die FEG der evangelischen Kirchengemeinde keine Konkurrenz machen wolle, pflege man diese Tradition nicht selbst. „Über die Anfrage von Annette Krieck haben wir uns unheimlich gefreut und machen das sehr gerne“, erklärt Christian. „Ich freue mich, dass sie in so guter Verbundenheit Gottes Lob in unsere Stadt tragen“, sagte Pfarrer Reichert.

Mit der von ihm geleiteten Andacht öffnete sich in der evangelischen Stadtkirche das vorletzte Fenster des „Lebendigen Adventskalenders“ in der Stadt. Dieser wurde an Heiligabend beim Familiengottesdienst an Ort und Stelle für dieses Jahr beendet. Da dort am Sonntagmorgen ausnahmsweise kein Gottesdienst stattgefunden hatte, schienen mehr Besucher als sonst zum Posaunenchor-Segnen gekommen zu sein.

Schon im späten Mittelalter sollen aus bedürftigen Schülern gebildete Chöre vor den Häusern gegen Geldspenden gesungen haben. Das lateinische Wort „currere“ für laufen stand bei der Namensgebung Pate. Reichert griff die semantische Herkunft auf: „Da ist Bewegung in diesem Wort.“ Man komme auch durch den Glauben in Bewegung. Und: „Wer das Wunder von Weihnachten entdecken will, der muss etwas tun.“ Man müsse sich darauf einlassen können, denn der Glaube sei nicht bequem. Stand noch bis Ende des 19. Jahrhunderts der Gedanke der Wohltätigkeit zugunsten der Kurrende-Sänger im Vordergrund, möchte der Posaunenchor heute mit seiner Musik „Haustüren, Fenster und Herzen der Mitbürger öffnen“, so Obfrau Krieck mit.

Von der Altstadt über nahezu alle Stadtteile bis hinaus in den Weiler Neubotzheim waren die Bläser mit ihren Blechinstrumenten im Lauf des Abends unterwegs. An folgenden Stationen waren festlich gestimmte Blasinstrumente zu hören: Hauptstraße 54, Kellereigasse 8, Cornel-Serr-Platz, Friedrich-Ebert-Straße, Kandelbachweg, Merkurplatz, Siemensstraße, Breslauer Straße und zum Abschluss Neubotzheim (Anwesen Margret und Fritz Betz).

