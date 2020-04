Ausreißer bei Einbruch ertappt

Einen jugendlichen Einbrecher haben die Bewohner eines Anwesens in der Ladenburger Prysingstraße am Samstagnachmittag auf frischer Tat ertappt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der 16-Jährige auf noch unbekannte Weise Zutritt zur Wohnung verschafft. Die Bewohner riefen die Polizei und versuchten, den jungen Mann festzuhalten. Dies misslang zwar zunächst – dafür lief der 16-jährige noch vor dem Anwesen den gerade eingetroffenen Beamten in die Arme.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Teenager, der aus dem Raum Pforzheim stammt, von zu Hause ausgerissen und bereits als vermisst gemeldet war. Seine Eltern konnten ihn noch am selben Abend beim Polizeirevier in Ladenburg wieder in Empfang und mit nach Hause nehmen. Er sieht nun den Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg entgegen. agö

