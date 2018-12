Ausschuss spricht über Denkmalpreis

Mit dem geplanten Denkmalpreis der Stadt Ladenburg und Installation sowie Betrieb von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge durch die MVV Energie AG befasst sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung, die am Mittwoch, 5. Dezember, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses beginnt (wir haben bereits über die beiden Themen berichtet).

Daneben berät das Gremium noch über weitere Tagesordnungspunkte. So geht es um die neue Nutzung eines Ladengeschäfts in der Hauptstraße in einen Raum zum Verkauf von Kunstgegenständen und für Veranstaltungen.

Ein weiteres wichtiges Thema: Bauantrag zur Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule in der Breslauer Straße. Eine Werkhalle in der Boveristraße soll aufgestockt werden. Für das Projekt hat der Investor einen Antrag auf Bauvorbescheid gestellt. kba

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018