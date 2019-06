Ausschuss vergibt Auftrag für Brücke

Mit vier Bauanträgen, einem Antrag auf Bauvorbescheid sowie einem Antrag auf Befreiung befasst sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung, die am Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses beginnt. Es geht unter anderem um Sanierung, Umbau und Erweiterung eines Hauses in der Trajanstraße (Voranfrage), um die Umnutzung einer Wohnung in der Scheffelstraße zu einer Einrichtung zur Betreuung von Kindern bis zu drei Jahren und um Ausbau sowie Errichtung von Gauben im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Hauptstraße.

Schließlich soll das Gremium Ingenieurleistungen zur Instandsetzung des Brückenbauwerks 8 am Neuweg vergeben. kba

