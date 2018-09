Ausstellung bei Leicht & Selig

Der Kunstraum Leicht & Selig meldet sich zurück aus der Sommerpause: Am kommenden Sonntag, 23. September, findet um 16 Uhr die Vernissage der Kunstausstellung „Blütenstaub singt voller Licht“ von Jochen Dewerth statt. Der Künstler aus Kaiserlautern gewann 2000 den begehrten Pfalzpreis für Bildende Kunst.

Bis 23. Oktober 2018 präsentiert der Maler seine beachtenswerten Werke. Am Samstag, 29. September, gastiert die vielgelobte Sängerin Sarah Buechi mit „Contradiction of Happiness“ an Ort und Stelle in der Konzertreihe „Philleicht Jazz?!“. Zu ihrer Formation gehören Stefan Aeby (Piano), André Pousaz (Bass), Lionel Friedli (Schlagzeug), Estelle Beiner (Violine) und Sara Oswald (Cello). pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018