Ausstellung im Domhof

Es gibt Neues vom Kunstverein Ladenburg (KVL): Nach der Sommerpause starten die Aktiven um die Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert mit der jurierten Ausstellung „Back to Future – Zwischen Vision und Nostalgie“ so durch, wie es eben unter Pandemiebedingungen möglich ist. Die Ausschreibungsunterlagen zur Teilnahme können weitere interessierte Künstler auf der Internetseite des Vereins unter www.kunstverein-ladenburg.de herunterladen. Die Bewerbung ist noch bis Donnerstag, 27. August, möglich.

Motto setzt kaum Grenzen

Der Titel „Back to Future“ lasse aus aktuellem Anlass viele Interpretationsmöglichkeiten zu. So geht Hünermann-Neuert von einer vielfältigen und spannenden Schau aus, die von Freitag, 25. September (Vernissage), bis Sonntag, 11. Oktober, im Ladenburger Domhof zu sehen sein soll. Die Öffnungszeiten sind: mittwochs von 17 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der ursprünglich geplante Veranstaltungsort wurde nun in den Domhof verlegt. Um die Sicherheit von Besuchern, Künstlern und Mitgliedern zu gewährleisten, sind Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten. Es werden Anwesenheitsprotokolle geführt.

Ebenso findet auch die geplante Mitgliederausstellung „Alte Meister neu“ nicht im KunstFenster, sondern im Domhof statt. Außerdem wird sie auf den Zeitraum vom 15. Januar bis 31. Januar 2021 verschoben. Als Ersatz veranstaltet der KVL im Dezember eine „Weihnachtsaktion“ im KunstFenster (Hauptstraße 77), auf die man gespannt sein dürfe. Eine separate Ankündigung des Vereins soll noch folgen. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020