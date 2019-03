AVR-Mobil kommt

Am Mittwoch, 06. März, kommt das Schadstoffmobil der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) nach Ladenburg. Der Sammelplatz befindet sich am Ankerplatz. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr können Schadstoffe in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei abgegeben werden.

In vielen Haushalten fallen Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Zu den Schadstoffen gehören alle Produkte, die Substanzen enthalten, die die Gesundheit und Umwelt gefährden können, wie z. B. Abbeizer, Abflussreiniger, Backofenspray, Benzine, Farben, Feuerlöscher, Frostschutzmittel, Lacke, Heizöl, Klebestoffe mit organischen Lösungsmitteln, Laugen, Säuren, Fleckentferner, Pflanzenspritzmittel, Quecksilberthermometer, PU-Schaumdosen.

Die Schadstoffe sollen in der Originalverpackung und unvermischt mit anderen Stoffen sein. Aus Sicherheitsgründen müssen die Schadstoffe auslaufsicher verpackt sein. Die Gebinde dürfen nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein. red

