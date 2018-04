AWO bietet drei Ausflüge an

Anzeige

Drei Ausflüge bietet die AWO an, die so organisiert sind, dass Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit teilnehmen können. Auch Nichtmitglieder können mitfahren. Anmeldungen werden ab sofort unter der Telefonnummer 06203-93 88 53 entgegengenommen.

Am 2. Juni geht es nach Saarburg mit dem Wasserfall inmitten der Altstadt. Auf das Mittagessen folgt die Stadtbesichtigung. Mit dem Schiff geht es nach Mettlach und mit dem Bus weiter zur Saarschleife. Am 6. Oktober ist das Kaiserbad Bad Ems das Ziel. Hoch über der Lahn wird das Mittagessen eingenommen. Danach kann jeder Altstadt und Kurpark erkunden. Am 12. Januar 2019 wird die Renninger Krippe in Malmsheim besucht. Mit viel Liebe zum Detail wurden Figuren, Landschaften und historische Gebäude gestaltet, die drei Wände der Kirche einnehmen. Nach dem Essen kommt der Kunstgenuss. Da. red