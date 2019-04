AWO bietet drei Ausflüge an

Auch in diesem Jahr bietet die AWO Ladenburg wieder drei Ausflugsfahrten an, die generell so organisiert sind, dass sowohl aktive Menschen als auch solche mit eingeschränkter Beweglichkeit teilnehmen können. Anmeldungen für alle drei Fahrten sind ab sofort unter Telefon 06203/93 88 53 möglich.

26. Mai: Planwagenfahrt im Zabergäu, auch „schwäbische Toscana“ genannt, mit Wein- und Sektverkosterle durch Weinberge zu einem Aussichtspunkt mit grandiosem Blick in die Landschaft. Hier sind krankheitsbedingt einige Plätze frei geworden.

12. Oktober: Große Schwarzwaldfahrt im goldenen Herbst zum 1321 Meter hoch gelegenen Berggasthof Todtnauer Hütte. Von hier hat man einen wunderbaren Blick ins Wiesental und zu den Schweizer Alpen. In rund 30 Minuten ist der Feldberg. zu erreichen.

9. Novemver: Sea Life Speyer und Waldrestaurant „Hornesselwiese“. Zuerst tauchen die Teilnehmer ein in die fantastische Vielfalt der atemberaubenden Unterwasserwelt, um anschließend im „Stillen Tal“ die Köstlichkeiten der „Hornesselwiese“ zu genießen. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019