Baden-württembergische Literaturtage in der Stadt?

Soll die Stadt in fünf Jahren die Landes-Literaturtage ausrichten? In der Verwaltung macht man sich darüber seit einiger Zeit Gedanken, richtete bereits eine Voranfrage an das Stuttgarter Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Dort hieß es, dass noch Bewerbungen angenommen werden, und so liegt die Frage am Mittwoch, 25. September, dem Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der

...