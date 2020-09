Bäcker Görtz kann Büros bauen

Die Ludwigshafener Bäckerei Görtz hat einen Nachtrag zum geplanten Bürogebäude auf der Hockenwiese neben ihrer Verkaufsfiliale mit Café am Verkehrskreisel in der Benzstraße gestellt: Der vierstöckige Bau mit Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder soll in Abstimmung mit der federführenden Baurechtsbehörde in Heidelberg 13 Meter hoch werden dürfen. Damit wird die festgesetzte Traufhöhe um 29 Zentimeter überschritten. Es ist also eine Befreiung erforderlich.

Doch hatte der Technische Ausschuss (TA) des Ladenburger Gemeinderats sein Einvernehmen damit bereits zweimal nicht erteilt, weder im November 2018 noch im September 2019. Dass dies widerrechtlich sei, machte im Juli das Kreisbaurechtsamt deutlich: Das geplante Vorhaben füge sich in die Art der näheren Umgebung ein. Diesmal gab es vier Neins und zwei Enthaltungen im TA, aber mit fünf Ja-Stimmen ging der Antrag durch. Steffen Salinger (SPD) begründete seine Ablehnung damit, dass man keinen gültigen Bebauungsplan habe, da der zwischenzeitlich für die Hockenwiese gültige gerichtlich aufgehoben worden sei. Zudem argwöhnte er, dass in den Plänen ein Gefälle eingezeichnet sei, wo es keines gebe. „Da kann kein großer Höhenversatz sein“, entgegnete Stadtbaumeister André Rehmsmeier. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020