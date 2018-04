Bahnhof noch immer nicht barrierefrei

Anzeige

Immerhin steht inzwischen auch der gläserne Turm des Aufzugs samt Technik am Hausgleis 1. Alles andere als transparent erscheint das Wirken der Deutschen Bahn am Ladenburger Bahnhof. Auf Anfrage dieser Zeitung vom Montag, bis wann die Aufzugtechnik betriebsbereit und die Station barrierefrei ausgebaut ist, lag bis gestern Vormittag keinerlei Antwort vor. Dabei hatte die Bahn doch im Januar gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ bekundet, das bis Ende März alles fertig sein soll. „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen auch uns keine neuen Informationen vor, wann die Bauarbeiten am Bahnhof Ladenburg durch die Deutsche Bahn abgeschlossen sind“, antwortet Ladenburgs Stadtbaumeister André Rehmsmeier am Mittwoch auf Anfrage.

Zeitpunkt der Fertigstellung offen

Bahnhofsausbau Ladenburg Ab Januar 2018 sollte den Reisenden laut Bahn endlich der „volle Komfort des Bahnhofs“ zur Verfügung stehen. So hieß es im Herbst 2017, nachdem die ursprünglich schon für Mai 2017 vorgesehene Inbetriebnahme mehrfach verschoben worden war. Inzwischen sind die Bahnsteige ausgebaut. Moderne Doppelstocktriebwagen sind im Einsatz. Ebenso wurde der Aufzug für den Mittelbahnsteig Anfang 2018 in Betrieb genommen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Verglasung hatte sich laut Bahn die Inbetriebnahme des Aufzugs an Gleis 1 verzögert. Inzwischen muss offenbar noch das zweistufige technische Abnahmeverfahren des Herstellers und der DB Station & Service AG erfolgen. pj

„Entgegen mehrfach anderslautenden schriftlichen Beteuerungen der Deutschen Bahn, die Arbeiten am Ladenburger Bahnhof bereits abgeschlossen haben zu wollen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Arbeiten bis zum heutigen Tage andauern und ein genauer Zeitpunkt der Fertigstellung uns nicht bekannt ist“, informierte Rehmsmeier.

So sei der zweite Aufzug, der einen barrierefreien Zugang zum Gleis in Richtung Frankfurt ermögliche, nicht in Betrieb. Auch die Umstellung des Fahrkartenautomaten lasse weiter auf sich warten. Die genaue Höhe der Planungskosten, welche die Stadt Ladenburg freilich trotz allem zum Umbau des Bahnhofs zu leisten hat, stehe momentan noch nicht abschließend fest.