Bald Antwort auf Freibadfrage?

Auf Anfrage von SPD-Stadtrat Bernd Garbaczok äußerte sich Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Ladenburg zum Thema Freibad: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine Hinweise seitens des Landes, wann Freibäder öffnen dürfen.“ Der Stufenplan des Landes sehe die Öffnung von Freibädern erst in der letzten Phase der Lockerungen vor, die allerdings nicht terminiert sei.

„Klar ist aber“, so Schmutz, „dass über diese Frage zeitnah entschieden werden muss, da einerseits Vorbereitungen zu treffen sind und andererseits auch wirtschaftliche Überlegungen im Raum stehen“. Schmutz geht davon aus, dass das Land im Juni eine Aussage zu treffen habe. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.05.2020