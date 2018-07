Bald attraktivere Konzerte dank moderner Technik

Anzeige

Kirchenorgeln sind wunderbare Musikinstrumente. Welche Technik und Handwerkskunst buchstäblich dahinterstecken, zeigt sich zurzeit in der evangelischen Kirche zu Ladenburg anschaulich: Unter anderem sind Spieltisch, Haupt- und Pedalwerk ausgebaut. Auf der für die Öffentlichkeit gesperrten Empore stapeln sich Bauteile. Mechaniken und kleinste Orgelpfeifen sind zu sehen. Was auf den ersten Blick für Laien schockierend aussieht, weckt bei Organisten ganz andere Gefühle: „Ich find’s freudig“, sagt Gisela Schäffer im Gespräch.

Bernd Kreissig, ihr mehrjähriger Stellvertreter an der Orgel, nickt dazu kräftig mit dem Kopf und strahlt. Waren es doch diese beiden Musiker, die die Renovierung mit einer Spendenaktion ab 2015 mit initiiert hatten. Anlass war der Plan, das Instrument um eine Setzer-Anlage zu erweitern. Diese eröffnet künftig die Möglichkeit, Kombinationen der rund 30 Register und Koppeln so zu speichern, dass sie mit einem Knopfdruck abrufbar sind.

Die Walcker-Orgel von 1959 Die Orgel in der evangelischen Stadtkirche wurde 1959 gebaut von der Firma Walcker, die im 19. Jahrhundert zu den weltweit größten Orgelbaufirmen zählte. Während ihres Niedergangs nach dem Zweiten Weltkrieg baute die Firma noch einige Jahrzehnte Orgeln mit meist schönem Klangbild, doch ließ die Materialqualität zunehmend nach. In den 1970er Jahren wurde das Registersystem bereits umgebaut. 1999/2000 überholte man die Orgel in Teilen und gestaltete sie klanglich etwas um. Die Arbeiten fielen in die Zeit der Insolvenz der Firma Walcker, die von ihrem ehemaligen Orgelbaumeister Lenter übernommen wurde. Er und seine Söhne betreuen das Instrument bis heute. pj

„So lässt sich der Klang des Instruments jeweils schnell und sicher verändern“, erklärt Kreissig. Inzwischen befindet sich der studierte Theologe als Spätberufener in der Ausbildung zum Pfarrer in Weinheim. Doch die Walcker-Orgel von 1959 liegt dem Ladenburger als passioniertem Organisten immer noch am Herzen.