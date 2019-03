Baldiger Baubeginn erwünscht

Die Meinungen über den für 2022 geplanten Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim, der auch durch Ladenburg führen könnte, gehen auseinander: Bürgermeister Stefan Schmutz setzt sich laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung „für einen möglichst schnellen Baubeginn“ des insgesamt 40 Kilometer langen Radschnellwegs Rhein-Neckar ein. Dagegen befürchtet Steffen Linnenbach als Obmann der Ladenburger Landwirte, dass die Auswirkungen der für ihn wahrscheinlichsten Trasse durch den Stadtteil Neubotzheim auf bäuerliche Existenzen zu wenig berücksichtigt werden.

Schmutz sieht unter anderem diesen Aspekt: Die „Fahrradstadt Ladenburg“ freue sich auf die Bundesgartenschau (BUGA) 2023 in Mannheim. Und „der Radschnellweg ersetzt eine fehlende Straßenbahnanbindung.“ Dies sagte Schmutz, als er sich kürzlich bei BUGA-Chef Michael Schnellbach über Maßnahme mit rund 5000 Veranstaltungen auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten informierte. Es sei im Interesse der 11 500 Einwohner der Römerstadt, „möglichst schnell und umweltfreundlich dorthin zu kommen“. Schnellbach unterstützt ihn dabei: „Vorbildliche, lebenswerte Kleinstädte wie Ladenburg sind unsere natürlichen Partner. Gute, umweltfreundliche Verbindungen in die Region – etwa durch schnelle Radwege – sind für uns deshalb von großer Bedeutung.“

Landwirt Linnenbach und seine Kollegen gehen davon aus, dass die Teilstrecke zwischen Ladenburg und Heidelberg durch den Weiler Neuzeilsheim führen wird. „Wir können uns aber nicht vorstellen, wie wir unseren Betrieb dann noch so bewirtschaften sollen wie bisher“, sagt der 31-Jährige. Zusammen mit Kollegen aus Dossenheim, Seckenheim, Wieblingen und Edingen haben die örtlichen Bauern ihre Bedenken gegenüber den vier Meter breiten Schnellwegen bei einem Vororttermin Planern vom Regierungspräsidium Karlsruhe dargelegt. „Wir haben ihnen die heutigen Landmaschinen mit bis zu drei Metern Breite gezeigt, und sie haben gesagt, dass ihnen das die Augen geöffnet habe, aber an der Planung nichts zu machen sei“, berichtet Linnenbach von dem Gespräch. Er habe sich auch schriftlich ans Verkehrsministerium des Landes gewandt, aber dort lediglich erfahren, dass man sich der Problematik bewusst sei.

Haftungsfrage ungeklärt

„Wir verstehen, dass Fahrradverkehr heute unverzichtbar ist und es zu viel Autoverkehr gibt“, sagt Linnenbach, aber die Art und Weise der Radschnellwegplanung sei nicht gut. Die Haftungsfrage bei Fahrbahnverschmutzungen sei ungeklärt, das Unfallpotenzial hoch. Was er sich wünschen würde? „Dass die Argumente der Landwirtschaft mehr Gewicht bekommen. Sogar Lobbyisten der Fahrradfahrer sind teils auf unserer Seite.“ Die Machbarkeitsstudie von 2017 sieht durchaus den von Linnenbach angesprochenen Konfliktbereich. Es ist dort von einer möglichen alternativen Streckenführung über die Feldwege südlich von Neubotzheim die Rede, welche die „von den Landwirten favorisierte Variante“ sei.

Zum Hintergrund: Die Radschnellverbindung zwischen Heidelberg und Mannheim wird als eine von landesweit drei Pilotstrecken umgesetzt. Sie schafft durchgängige Verbindungen zwischen zentral gelegenen Arbeits- und Wohnorten ausschließlich für den Fahrradverkehr. Die Trassen sind deutlich breiter als übliche Fahrradwege, weitestgehend frei von Kreuzungen und Ampeln und bieten zudem möglichst Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019