Bambara-Figuren dienen einem guten Zweck

Von Peter Jaschke

Trotz Regenwetters kamen beim Garango-Frühschoppen auf dem Weihnachtsmarkt in Ladenburg insgesamt 2000 Euro zugunsten der bitterarmen westafrikanischen Partnerregion zusammen. „Ein tolles Ergebnis: Wir freuen uns riesig über die ungebrochene Spendenbereitschaft“, zeigte sich Gabriele Ensink als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins hochzufrieden mit dem Ergebnis der jüngsten Sammlung auf dem Marktplatz in Höhe von 1483,60 Euro. Diese stolze Summe rundeten Spenden des AWO-Ortsvereins (300 Euro), Lauftreff (135 Euro) und Stadt Ladenburg auf.

„Leise rieselt der Schnee ist nicht: Es plätschert“, bedauerte Bürgermeister Stefan Schmutz den verregneten Auftakt. Da schien selbst die Musik machtlos zu sein, oder doch nicht? Jedenfalls zeigte sich das Polizeimusikkorps Mannheim unter der Leitung von Wolfgang Rothenheber bestens aufgelegt, als es unerschrocken vom einsetzenden Prasseln mit Adventsmelodien die Stimmung der Zuhörer stabilisierte. Zum Glück hatte der städtische Bauhof zur 46. Auflage des Budendorfs weitere Unterstellmöglichkeiten geschaffen. Und nach zehn Minuten stoppte der kalte Guss von oben auch schon wieder.

Beeindruckende Bilanz

Warum das traditionelle Benefiz-Essen- und -Trinken selbst bei widrigen Bedingungen Solidarität verdiene, legte Schmutz dar: „Der Partnerschaftsverein weist eine beeindruckende Bilanz auf und hilft seit mehr als 35 Jahren mit Staudämmen, Schulen und mehr als 1700 Bildungspatenschaften in einem der ärmsten Länder dieser Welt, die noch stärker zusammenrücken muss.“ Die Vorsitzende Ensink führte aus, wie die Bevölkerung in Burkina Faso, wo Garango liegt, seit einiger Zeit auch unter einer hierzulande wenig bekannten Terrorwelle aus Nachbarländern leidet.

Eine Ladenburger Fachkrankenschwester schrecke das alles nicht, so Ensink: Seit 2001 unterstütze Dagmar Große-Wilde den Hilfsverein „Operieren in Afrika“ mehrmals pro Jahr mit Einsätzen im 180 Kilometer von Garango entfernten Krankenhaus in Leo. „Wo sie sonst Post von Patenkindern oder Briefe an unsere Schützlinge transportiert, hat sie diesmal auch Krippenfiguren aus Garango mitgebracht“, würdigte Ensink den Kurierdienst. Die von Garango-Künstler Jean-Luc Bambara geschaffenen Maria- und Josef-Gruppen waren am Stand des Partnerschaftsvereins (www.garangoverein.de) erhältlich.

Der Verkaufserlös kommt ebenso dem Schulhaus zugute, dessen Dach ein Tornado verwüstet hat, wie die bislang gesammelte Spendensumme. „Damit die Kinder wieder zur Schule können“, sagt Ensink. Ihre Vision: Eine Krankenpflegeschule in Garango. Deshalb absolviere ihr einstiger Patenjunge von dort, Moumini Guengané, derzeit eine Fachausbildung in Ladenburg. Und deshalb sagt Große-Wilde: „Das ist eine tolle Initiative, die ich ebenso gerne unterstütze wie Operieren in Afrika, um Menschen ohne sonstigen Zugang zu medizinischer Versorgung zu helfen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019