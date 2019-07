Barbie und Ken haben die meisten Fans

Erstmals in ihrer Geschichte regnerischem Wetter zum Trotz stand die Paddelregatta „Drachen im Fluss“ für spritzigen Spaß. Auch auf der Festwiese und beim Feiern der Beachparty. Dass bei Sonnenuntergang zum 15. Mal auf einem ausreichend großen Neckarstrand Cocktails genossen werden konnten, war dem frisch gebackenen Ehepaar Markus und Bianka Walz mit zu verdanken. Für ihre Hochzeitsfeier hatten die beiden vor wenigen Wochen zehn Tonnen Sand auf die zuvor stark abgespülte Fläche schütten lassen. Es war das Geschenk eines Freundes. „Damit haben wir den Grundstock für die diesjährige Beachparty gelegt“, freute sich Walz.

Ausgelassene Stimmung

Der Ladenburger gehörte zu den geübten Steuerleuten der Drachenboote des gastgebenden Fußball-Vereins (FV) 03. Einer seiner Kollegen ist Frank Meiritz: Der vormalige Chef der 03er-Drachenbootler nahm für sein Engagement ein von der Sportcrew um Regattachef Christian Gebler signiertes Steuerruder entgegen. Riesenjubel unter den Teams, die sich zur Kür der besten Kostüme eingefunden hatten. „Ohne Euch Teilnehmer würde es gar nicht funktionieren“, rief Meiritz unter lautem Beifall ins Mikrofon. Als seine Nachfolgerin Tanja Gebler die Gewinner des Performance-Preises nannte, erreichte die ausgelassene Stimmung den Höhepunkt. Zu Recht, wie alle fanden, hatten die Humboldt-Dragons einer Viernheimer Schule die meisten Stimmen unter allen 54 Teams bekommen: Ihre Hommage an „60 Jahre Barbie“ verkörperte viele der Mattel-Figuren stilecht samt rosa Kartons.

„Saugut“, kommentierte Platz eins „Humboldt-Käpt´n“ Birgit Backes aus Ladenburg strahlend. „Spaß, Freude und gemeinsame Zeit mit Freunden“, das machte für sie den Reiz aus. Dahinter landeten ihre IGMH-Lehrerkolleginnen um Yvonne Andres-Hertel aus Schriesheim im Schwamm-Dress der Mannheimer „Bade-Anstalt“. Platz 3 ging an die Vorjahressiegerinnen „Chaos-Queens“ um Uta Lenz aus Seckenheim. Die Frauen sangen und tanzten in Formation unter dem Motto „Freddie Mercury“ zu Hits der Rockband Queen. Und das mit Schnauzbart. So, wie jener legendäre Sänger in den 80ern.

Synchroner Paddelschlag

Aus dieser Ära stammt auch der Kultfilm „Ghost Busters - Die Geisterjäger“. Davon leiteten LSV-Seilspringerinnen ihren neuen Teamnamen ab: Hinter den „Ghost Jumpers“ standen die Rekordsiegerinnen von „Super Mario Bros. Jump & Paddle“. „Spaß“, antwortete Team-Käpt´n Vivi Wagner kurz und bündig auf die Frage, was sich die von Massimo Steri betreuten Ropeskipper vorgenommen hätten. Jedoch versprach ihr synchroner Paddelschlag mehr. Gute Laune verbreiteten „Flower Power“ aus Ladenburg und Umgebung in bunten Hippiekleidern. Motto: „Love, Peace & Harmony“, früher als „Frutti Di Mare“ bekannt. Nach dem Tod einer Schlagfrau pausierte das Team. „Unseren Neustart widmen wir Dany“, sagte Käpt´n Immy Steri. „Wir genießen Gemeinschaft“, gab der Seckenheimer Karnevalist Andreas Eder (Team „Bier Watch“) als Ziel der „Zabbe“ aus.

„Spaß ist die Hauptsache“, bestätigte Freddy Eggers von „Falscher Dampfer“. Ladenburg-Maskottchen „Kurt Biber“ paddelte erstmals mit. Im Fellkostüm steckte Rathausmitarbeiterin Claudia Döhner von den „Stadtdrachen“. „Das ist Teambuilding par excellence und macht einfach nur Spaß“, jubelte Bürgermeister Stefan Schmutz als Käpt´n.

Erfahrener Rennmoderator

Auch von ihm hörte Stefan Lubowitzki Lob: „Der Rennmoderator macht das richtig gut und ist ein Gewinn“, sagte Schmutz. „Die Herzlichkeit der Leute in Ladenburg ist toll“, sagte Lubowitzki. Er machte diesen Job schon bei 30 WMs, 60 Worldcups und unzähligen Meisterschaften.

Den erfahrenen Eventjockey aus Kirchzarten habe Vorstandsmitglied Dietmar Schuff gesponsert, freute sich ein zufriedener Gesamtverantwortlicher Thomas Thieme. Der 03er-Chef versicherte: „Es wird auf jeden Fall weitergehen mit dem Drachenbootrennen.“

