Bargeld und Schmuck gestohlen

Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in Ladenburg erbeutet. Nach gestrigen Angaben der Polizei waren die Täter im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag gleich in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen: zum einen in der Straße „Hinterer Riedweg“, zum anderen in der Breslauer Straße. Dazu hebelten sie ein Fenster beziehungsweise eine Terrassentür auf. Die Polizei schließt nicht aus, dass für beide Einbrüche dieselben Täter in Frage kommen. Unter den gestohlenen Schmuckstücken befanden sich nach Angaben einer Behördensprecherin unter anderem eine Halskette der Marke Bulgari mit einem weißgoldenen, rechteckigen Anhänger mit schwarzem Lederband sowie eine weitere Kette derselben Marke mit goldener Sonne mit braunem Lederband. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06203/930 50 oder 0621/174 44 44 entgegen. red/agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019