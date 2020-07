BASF-Tochter BCE als Topkunde

Ein Zelt am Rand der Großbaustelle an der Alten Wallstadter Straße. Im Hintergrund: die Industriekulisse der chemischen Betriebe Ladenburg. Noch übertönt lockere Loungemusik das Rattern der Erdbaumaschinen. „Wir wollen es nach dem Spatenstich doch gemütlich ausklingen lassen“, erklärt Stefan Bohn vom Investor Panattoni. Ansonsten geht es aber mit Hochdruck ans Werk im Norden des Industriegebiets Altwasser an der L597: In einem Jahr soll der Logistikpark schlüsselfertig an den Duisburger Schifffahrts- und Speditionskontor Neska übergeben werden.

Firma 1925 gegründet

„Wir freuen uns sehr, heute Spatenstich feiern zu dürfen“, sagt Bohn im Namen des Projektentwicklers für Industrie- und Logistikimmobilien. Denn vieles sei „nicht optimal gelaufen“. Man habe als Neuling am Standort im Industriegebiet Altwasser zwar einiges mit den Nachbarbetrieben regeln, aber leider „nicht alle einfangen können“. Dabei zeige sich Panattoni selbst partnerschaftlich, findet Bohn: Vom ursprünglichen Reckitt-Benckiser-Areal habe man 20 000 Quadratmeter abgetreten, damit die Firma Calvatis am Standort wachsen könne. Der künftige Mieter Neska, ein bundesweit aktiver Logistikdienstleister, werde die Immobilie als Lager- und Verteilungszentrum für Kunden in der Region nutzen. Der Mietvertrag habe trotz der Corona-Krise im März gezeichnet werden und die Vollvermietung noch vor Baubeginn im Juni erreichen können.

„Das hat uns gefreut“, so Bohn. Unerfreulich für ihn dagegen: In Ladenburg habe die Genehmigungsdauer neun Monate betragen, was sonst in vier Monaten gelinge. „In Ladenburg kommt alles, es dauert nur ein bisschen länger“, entgegnet Bürgermeister Stefan Schmutz gelassen dieser Kritik, indem er ein Wort des früheren Stadtoberhaupts Reinhold Schulz zitiert, das im Zusammenhang mit der scheinbar endlosen Sporthallengeschichte in der Römerstadt kürzlich im „Mannheimer Morgen“ zu lesen war. Schmutz erklärt aber auch, dass ein Logistikpark „der Bevölkerung schwer zu vermitteln ist und erst einmal nicht die Attraktivität verspricht, auch wenn ohne Logistik nicht viel geht“. So sei er Neska für die Standortentscheidung dankbar. Das Unternehmen habe sich transparent gezeigt, was es vor Ort in Sachen Sicherheit und Arbeitsbedingungen leisten werde. Denn gelagert und transportiert werden unter anderem auch chemische Produkte und wassergefährdende Stoffe.

„Es entsteht eine hochmoderne Logistikimmobilie, die in Sachen Sicherheit neue Maßstäbe setzt“, beteuert Neska-Geschäftsführer Stefan Hütter. Die 1925 gegründete Firma mit europaweit 23 Standorten, darunter eine Niederlassung in Mannheim, setze verstärkt auf Binnenschifffahrt und Schiene. Mit „BASF Colors & Effects“ (BCE) habe man einen „Topkunden“ gewonnen. Die geplante Nutzungsdauer der drei Hallen in Ladenburg betrage 30 Jahre, bekräftigt Neska-Standortleiter Alen Petrusic. „Alles, was bunt ist, kommt von uns“, stellte BCE-Mann Alexander Haunschild die BASF-Farbpigmentetochter BCE vor. „Wir wollen mit einem starken Partner auch am nichtgünstigen Standort Deutschland investieren und aus unserer Heimatregion heraus die Welt beliefern“, erklärt der Manager.

„In 14 Tagen kommt die erste Stütze von insgesamt 530 in den Boden, und 800 Tonnen Stahl werden verbaut“, kündigt Jörg Strohmeier vom Generalunternehmen Goldbeck International an. Ladenburg sei eines von 24 Projekten in Europa, die man für Panattoni baue. Die Photovoltaikanlage, die anstelle eines Gründachs entsteht, was wiederum im Gemeinderat auf Kritik gestoßen war, leiste drei Megawatt Peak. Dies verringere den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid um mehr als das 200-fache gegenüber einem begrünten Hallendach, betont Bohn (Panattoni).