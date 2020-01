Bastian Schneider strebt in die Landespolitik

Der Vorsitzende der Ladenburger CDU sorgte am Sonntag beim Neujahrsempfang im Carl-Benz-Museum für eine besondere Überraschung: Als Ersatzbewerber will Bastian Schneider an der Seite der Dossenheimer Landtagsabgeordneten Julia Philippi den 2016 an die Grünen verlorenen Wahlkreis Weinheim bei der kommenden Landtagswahl im März 2021 wieder für die CDU zurückgewinnen. Und je nach Ausgang der Wahl

...