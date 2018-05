„Batuka“ spielt Hits von Santana

Anzeige

Latinrock-Fans lieben den aus Mexiko stammenden E-Gitarristen Carlos Santana. Wer erinnert sich nicht an dessen legendäre Stehblues-Nummer „Samba Pa Ti“ von 1970? Am 24. Juni starten Santana und seine nach ihm benannte Band ihre Deutschlandtournee in Mainz. Wer sich einstimmen will oder aber nicht dabei sein kann, der sollte sich am kommenden Samstag, 26. Mai, um 17.30 Uhr im Ladenburger Glashaus am Reinhold-Schulz-Waldpark die Coverband „Batuka“ aus dem Stuttgarter Raum anhören.

Benannt nach dem mitreißenden Instrumental vom dritten Santana-Album aus dem Jahr 1971, lässt es die sechsköpfige Formation bei ihren Konzerten heiß hergehen. Denn „Batuka“ interpretiert auch weitere bekannte und tanzbare Hits wie „Black Magic Woman“, „Corazon Espinado“, „Jin-Go-Lo-Ba“, „Soul Sacrifice“ und „Oye Como Va“. Mit Leidenschaft und Können gehen der gebürtige Mexikaner Beto Elosegui (E-Gitarre, Gesang), Jürgen Olbert (Percussion), Jerome Dupont (Keyboards), Michael Müller (E-Bass, Gesang), Maik Merle (Schlagzeug) und Peter Berg (Percussion, Gesang) ans Werk. Und huldigen authentisch der überaus rhythmusbetonten Musik von Santana, die schon beim legendären Woodstock-Festival 1969 alle begeisterte.

„Hier mischt sich kubanischer Latin-Sound mit Rock, Jazz, Blues, Funk und Afro-Klängen zu einer extrem sinnlichen und feurigen Musik“, versprechen die Veranstalter. Achtung: Das Konzert beginnt aus organisatorischen Gründen bereits um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Da eine direkte Zufahrt nicht möglich ist, kommt unter anderem der nahegelegene öffentliche Parkplatz Am Graben in Frage. Dort befinden sich auch Bushaltestellen in und aus Richtung Seckenheim und Schriesheim. pj