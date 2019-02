Bau des „Piratenschiffs“ beginnt im März

Der Ladenburger Anne-Frank-Kindergarten bekommt schon bald eine Attraktion: Mitte März beginnt der Aufbau eines 15 Meter langen Piratenschiffs aus Holz zum Spielen, Klettern und Rutschen im Freien. Mit 30 000 Euro ist der Löwenanteil der Gesamtkosten durch Spenden, Erlöse aus Veranstaltungen und eigene Mitteln bereits zusammengekommen. Dass der Förderverein die Finanzierung nun endgültig sichert, „das freut uns sehr“, sagt Einrichtungsleiterin Angelika Gelle nach dem einstimmigen Beschluss am Montagabend.

Unterstützung für Waldwoche

Wir befinden uns bei der Hauptversammlung des Unterstützerkreises um den Vorsitzenden Achim Dommel in einem der Gruppenzimmer. Was das Engagement der Eltern außerdem ermöglicht hatte, verdeutlichen die Berichte von Dommel und seiner Frau Melanie. Sie führt als Schatzmeisterin des Vereins seit 2016 die Kasse. Dank des Fördervereines können die angehenden ABC-Schützen wie im vergangenen Jahr schon vor dem ersten Schultag die Jugendverkehrsschule besuchen. Außerdem lernen die „Großen“ ebenso wieder bei „Kunterbunt“ Keramik selbst zu bemalen und erfahren bei einem Besuch des städtischen Lobdengau-Museums viel über das „römische Leben“ in Ladenburg.

Außerdem unterstützen die Freunde und Förderer unter anderem die naturpädagogische Waldwoche im Dossenheimer Forst. Ohne diesen Verein hätte im vergangenen Jahr die neue Vogelnestschaukel nicht angeschafft werden können. Auch das Fahrt- und Eintrittsgeld für Luisenparkbesuche verdienen fleißige Mütter und Väter, indem sie Flohmärkte im evangelischen Gemeindehaus und besondere Familiengottesdienste bewirten. Dommel dankt allen Unterstützern. Bemerkenswert erscheint nach wie vor, dass sich unter den 52 Beitragszahlern im Förderverein lediglich 29 Elternteile der 82 gegenwärtigen Kindergartenschützlinge befinden. 23 Mitglieder sind ehemalige Kindergarteneltern.

Weil der Nachwuchs von Achim Dommels bisheriger Stellvertreterin Tanja Hahn inzwischen die Schule besucht, übernimmt Nadine Ermentraut deren Aufgabe. Die bisherige Kassenprüferin hatte dem Vorstand bereits früher schon einmal angehört. Ihre Ehrenamtskollegin Barbara Wirth prüft nun mit Thomas Faller die Buchungsbelege. Alle weiteren Aktiven werden in ihren Ämtern bestätigt. Und Gelle stellt strahlend fest: „Ihre Unterstützung ist vorbildlich: Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, Menschen zu haben, die sich so engagieren.“ Gelle würdigt den jahrelangen Einsatz von Hahn „bei jedem Fest und jeder Aktion“ zugunsten des Kindergartens und überreicht allen Geschenke als Zeichen des Dankes.

