Baubeginn ist im April

Wird erweitert: Das Johanniter-Haus am Waldpark. © Backes

„Nicht die Stadt ist der Bauträger, sondern die Johanniter Seniorenhäuser“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz im Technischen Ausschuss. Was er damit eigentlich sagen will, ist, dass der Christliche Bürgerhospitalfonds der Stadt Ladenburg das Seniorenheim am Waldpark verkauft hat. Nämlich an das Unternehmen Johanniter Seniorenhäuser, das die Einrichtung bereits seit Jahren betreibt. In einer Pressemeldung wird diese Nachricht nun bestätigt, allerdings schweigt sich der Betreiber sowohl über den Kaufpreis aus, als auch über die genauen Pläne, die er mit dem Haus hat.

Einzel- statt Mehrbettzimmer

Formell hat die Übergabe des Objekts am Montag, 2. März stattgefunden, teilen die Käufer noch mit, während Schmutz erklärt, dass der Bauantrag für die Erweiterung vom Rhein-Neckar-Kreis genehmigt worden sei: „Im April soll es dann losgehen mit den Bauarbeiten.“ Inhaltlich geht es um eine Erweiterung, ist doch in Paragraf drei der Landes-Heimbauverordnung zwingend vorgeschrieben, dass Bewohner von Pflegeeinrichtungen in Einzel- statt wie früher in Mehrbettzimmern untergebracht sein müssen.

