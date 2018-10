Bauwilliger kommt vom Schwarzwald

Großer Andrang auf Ladenburgs derzeit größter Baustelle: Zum informativen Rundgang über das künftige Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann fanden sich am Samstagvormittag rund 140 Interessierte ein. Alle wollten aus der Nähe sehen, wo ab Anfang 2020 bis zur letzten Bebauung der 150 Grundstücke rund 1000 Bürger ein neues Zuhause finden sollen. Viele Bauwillige, etliche mit Kinderwagen oder Sprösslingen an der Hand, nahmen an der Führung teil. Über die starke Resonanz freute sich Bürgermeister Stefan Schmutz und betonte: „Wir wollen Ihre Anregungen und Wünsche weiter ernst nehmen.“

Das größte Stadtentwicklungsprojekt der vergangenen 30 Jahre umfasst acht Hektar Nettobauland. Eingangs machten Schmutz und Stadtbaumeister André Rehmsmeier grundsätzliche Angaben. Demnach verfügt die Stadt über einen Großteil der Flächen und will die daraus resultierenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Die Vision ist ein buntes, vielfältiges Quartier für alle. Zentrales Element soll ein ungefähr mittig und nord-südlich verlaufender Boulevard sein. Entlang dieser begrünten „Flaniermeile“ mit Spielplatz sollen in den Erdgeschossen auf städtischen Grundstücken Café, Apotheke, betreutes Wohnen entstehen, also halböffentliche Nutzungen, die allen Ladenburgern dienen. Damit beschäftigt sich der Gemeinderat gerade.

„Für den Boulevard ist ein weiterer Bürgerbeteiligungsprozess geplant“, kündigte Schmutz an. Westlich, zum Kurzgewann hin, schließen sich bis zu zehn Meter hohe Einfamilien- und Stadthäuser an, die sich in ihrer Form an bestehende Gebäude anpassen. Am östlichen Rand, entlang der Weinheimer Straße, wo bald der Verkehrskreisel fertiggestellt wird, sind viergeschossige Häuser mit bis zu 13 Metern Höhe vorgesehen. Der Griesheimer Projektentwickler Torsten Hesch stellte die noch bis Ende 2019 laufenden Erschließungsarbeiten vor und erklärte:„Die Keimzelle des Gebiets ist das Hebewerk, sein Rückgrat die Weinheimer Straße.“ Zudem seien noch 25 Kilometer Stromkabel, 3,5 Kilometer Nahwärmeleitungen und zwei Kilometer Abwasserrohre zu verlegen.

Staunen rief der riesige Stauraumkanal hervor, der bei Starkregen die Versickerungsflächen entlastet. Erfreulich, dass eine bereits in alten Karten von 1869 verzeichnete Mauer zwischen der künftigen Ringstraße „Langgewann“ und Sackgasse „Zieglerwasen“ neben zwei alten Bäumen erhalten bleiben soll. Kritisch wurde angemerkt, dass ab Frühjahr die Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie im Nordwesten „nur“ auf 600 Meter Länge von der L597 bis zum Friedhof und nicht darüber hinaus gebaut wird; ein Teilnehmer sagte: „Da sollte die Stadt noch was machen.“

„Hervorragende Veranstaltung“, fand Jürgen Döring. Der Ladenburger ist „als künftiger Bauträger daran interessiert, dass sich die Nordstadt gut entwickelt“. Auch ein junger Familienvater aus dem Schwarzwald, der bald bauen möchte, findet den „Umgang mit der Öffentlichkeit bei diesem Vorhaben vorbildlich“. Für ihn ist die „hohe Lebensqualität in Ladenburg“ entscheidend. Ziehe man heutzutage doch eher wegen eines Grundstücks um als wegen eines Jobs. pj

