BdS-Chef will Kollegen von Idee begeistern

Gibt es bald wieder Einkaufsgutscheine in Ladenburg? Über neue Möglichkeiten, auf diesem Wege Kaufkraft in der Stadt zu binden, diskutierten am Donnerstag Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister auf Einladung von Bürgermeister Stefan Schmutz mit Fachleuten im Medien- und Kreativzentrum „Media Hub“ in der Boveri-Straße. „Wir wollen alle Kollegen von dieser Idee begeistern“, sagte am Ende Christoph Ehry. Der Vorsitzende des örtlichen Bunds der Selbstständigen (BdS) war zusammen mit sieben weiteren Mitgliedern vertreten.

„Ob wir’s umsetzen, entscheidet sich im Dialog mit Ihnen und allen Händlern, Dienstleistern und Gastwirten“, erklärte Schmutz. Die Stadtverwaltung sei bereit, Starthilfe zu leisten. „Aber es hat für uns keinen Mehrwert, wenn Sie nicht hinter dem Gutscheinsystem stehen“, verdeutlichte der Stadtchef. Er betonte zugleich, dass es die Stadt auch nicht alleine organisieren könne. Erfolg werde sich nur dann einstellen, wenn sich möglichst viele Händler, Gastronomen und Dienstleister beteiligen würden. Die Idee habe es in Ansätzen zwar schon gegeben, jedoch seien „Taler“ und „Ladenburg Card“ nicht richtig in Fahrt gekommen. Als Gesprächsgrundlage für einen Neuanfang zur Wirtschaftsförderung dienten an diesem Nachmittag Erfahrungswerte aus Schriesheim, wo seit neun Jahren erfolgreich das Gutscheinsystem „Strahler“ läuft.

„Wir haben allein im ersten Jahr mit 25 Gründungsteilnehmern bereits 20 000 Euro in Schriesheim gebunden“, sagte Sebastian Cuny von der Agentur „Image hoch drei“ (Schriesheim). Das „Strahler“-Konzept sei 2010 aus der Idee heraus geboren, Kaufkraft zu stärken. Inzwischen setze man jährlich rund 3000 „Strahler“ im Wert von jeweils zehn Euro ab, die sich als Geschenkgutscheine großer Beliebtheit erfreuten. Sie würden eingelöst bei 30 Teilnehmern, die je 100 Euro Jahresbeitrag entrichteten. Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie seien vertreten. Die große Bandbreite der Auswahlmöglichkeiten für die Beschenkten sei attraktiv. „Viele spenden die Strahler sogar ans Sozialamt der Stadt, damit sie Bedürftigen zugutekommen: Das ist toll“, führte Cuny aus.

„Ich möchte Ihnen Mut machen: Gehen Sie diesen Weg“, empfahl Cuny. Um ein Gutscheinsystem, das Kaufanreize schaffe, flexibel und auch digital umzusetzen, dazu hat Gastgeber Daniel Hutwagner vom Ladenburger Medienzentrum „Tools und Firmen an der Hand“. Er weiß freilich, dass viele „nicht alles digital“ wollen. Ein wertiger Gutschein mit möglicherweise saisonal wechselnden Motiven solle es deshalb schon sein. Dennoch gelte es im Internet sichtbar zu werden: „Wir brauchen Reichweite“, sagte Hutwagner. Dies sei gemeinschaftlich zu erreichen, indem man eine Plattform schaffe, welche die Stadt der lokalen Wirtschaft gebe.

Hutwagners Vorstellungen stießen weitgehend auf positive Resonanz. Die ergänzende Idee digitaler Coupons sahen die anwesenden Vertreter des Bundes der Selbstständigen jedoch kritisch. Nach dem Altstadtfest am zweiten Septemberwochenende soll ein weiteres Gespräch stattfinden.

Über die Option, Dienstleistungen auf der Ladenburger Audio-Guide App fürs Smartphone vorzustellen, informierte abschließend Maximilian Bauer, der im Rathaus für Digitalisierung zuständig ist. Seine auf das Stadtmarketing spezialisierte Kollegin Claudia Döhner ist die Ansprechpartnerin in Sachen Gutscheinsystem (E-Mail: stadtmarketing@ladenburg.de, Telefonnummer: 06203/7 01 04).

