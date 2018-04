BdS lädt zur „Nacht der Lichter“

Anzeige

Die vom BdS Ladenburg ins Leben gerufene „Lange Einkaufsnacht“ wird unter dem Motto „Nacht der Lichter“ wieder am Freitag, 20. April, stattfinden. 14 Einzelhändler haben ihre Teilnahme zugesagt. Es werden wieder Lichtakzente an den Fassaden eingesetzt und zusätzlich Lichtobjekte in den Straßen und auf den Plätzen platziert. Alle teilnehmenden Betriebe erwarten bis 23 Uhr die Gäste mit stimmungsvoller Atmosphäre.

Als Highlight werden an unterschiedlichen Plätzen in der Altstadt Musiker und Musikgruppen zu hören sein. Unterstützt wird diese Einkaufsnacht durch die Gastronomen der Altstadt.

Teilnehmende Geschäfte

Folgende Geschäfte sind dabei: Akzente Wohnaccessoires (Hauptstraße 27), Andreas Siracusa Restaurationen Ltd. (Hauptstraße 43), Angelika Wagner Mode + Accessoires (Kirchenstraße 29), Goldschmiede Ladenburg (Hauptstraße 27), Juwelier Otto Kielmayer GmbH (Hauptstraße 15), Kunterbunt - Keramik selbst bemalen (Kirchenstraße 12), Linea Schuhe (Hauptstraße 16), Mannheimer Morgen Kundenforum (Hauptstraße 20), Modehaus Sohn (Hauptstraße 24-26), Optik Pfister (Hauptstraße 31), Schmuckstein (Kirchenstraße 15), Parfümerie und Kosmetikinstitut Schneckenburger- Treffurt (Neugasse 3), Ulikate - Juwelier & Goldschmied (Cronberger Gasse 2), Varietee (Marktplatz 3). red