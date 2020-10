Bedeutende Titel erzielt

154 Ladenburger Sporttreibende aus 20 verschiedenen Disziplinen und 13 Vereinen haben in diesen Tagen Post von der Stadt Ladenburg bekommen. In den Umschlägen stecken Auszeichnungen in Gold, Silber oder Bronze beziehungsweise Ehrengaben für Einzel- und Teamtitel bei Meisterschaften von der Kreis- bis zur Bundesebene und Teilnahmen an internationalen Championaten im Jahr 2019.

Da die persönliche Ehrung im März Corona-bedingt in den Herbst verschoben werden musste, sich nun aber aufgrund steigender Fallzahlen kaum nachholen lässt, haben die Verantwortlichen diesen Weg gewählt. Noch vor der neuerlichen Schließung der Trainingsstätten hatte sich beispielsweise Richard Seipp vom Budoclub Rhein-Neckar (BCRN) dazu entschieden, die städtischen Urkunden während einer Übungseinheit zu übergeben. Denn diese seien bedeutende Auszeichnungen und trügen zur positiven Außenwirkung der Vereine bei. Bei den Auszeichnungen vertreten waren folgende Vereine:

ASV: Gewichtheben, Rasenkraftsport, Ringen, Tauziehen

Budoclub: Karate

FV 03: Römer Dragons

LSV: Handball, Rope Skipping, Leichtathletik/Triathlon, Rhönrad

Pferdesportverein: Pferdesport

Miniaturgolfclub: Minigolf

Motorsportclub: Motorsport

Radsportclub: Radsport

TCL: Beachtennis

TSC Blau-Silber: Linedance, Behindertensport

TSG Dossenheim: Badminton

Curling Club Mannheim: Curling. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020