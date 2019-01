Bei jüdischen Zeremonien eingesetzt

Wie das Lobdengau-Museum mitteilt, werden ab dem 2. Februar jüdische Zeremonialgegenstände in der städtischen Einrichtung zu sehen sein. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Ladenburger Bürger haben dem Museum jüngst drei silberne Gerätschaften aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschenkt, die von den jüdischen Vorfahren der Familie rituell genutzt wurden.“ In der Reihe „Der gehobene Schatz“ werden diese Objekte erläutert und der Öffentlichkeit gezeigt. Wie Museumsleiter Andreas Hensen dem „MM“ erläuterte, stammen die Stücke nicht aus Ladenburg.

Es handelt sich um eine Besamimbüchse (Behälter, in dem duftende Gewürze aufbewahrt werden), einen Chanukka-Leuchter (die Kerzen des Leuchters werden zum Chanukkafest entzündet, das an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus erinnert) und einen Kiddusch-Becher (mit einem Segensspruch über den mit Wein gefüllten Becher werden der Sabbath und die jüdischen Feiertage eingeleitet).

Dauer der Präsentation: 2. Februar bis 2. Juni 2019. Öffnungszeiten: Mittwoch 15-18 Uhr; Samstag 14-17 Uhr; Sonntag 11-17 Uhr. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019