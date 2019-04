Bei Mobilität, Müll, Mieten soll sich „was bewegen“

„Wir bewegen was“ – so lautet das Wahlkampfmotto der Freien Wähler (FW) für ein „lebens- und liebenswertes Ladenburg“. Passantin Lore Rätz hat auf Anfrage „kein Problem“ mit einem Pressefoto, während sie von der seit 1999 amtierenden Stadträtin und FW-Spitzenkandidatin Gudrun Ruster unter den Arkaden des Alten Rathauses eine Stofftasche in der Farbe des gelben FW-Elefanten erhält. In Gesprächen war an diesem Nachmittag aber auch zu erfahren, was genau die Bewerber bewegen wollten, wenn sie am 26. Mai in den Gemeinderat einzögen.

„Wir sind für eine Belebung der Altstadt“, sagt die neue FW-Ortsvorsitzende Ariane Wolf. Wie könnte das gelingen? Mieten für Ladengeschäfte senken? „Das haben wir im Bund der Selbstständigen schon früher diskutiert“, sagt Christiane Ernst. Man habe jedoch hauptsächlich Eigentümer in den Gebäuden. Einig sind sich die Mitinhaberin der Gärtnerei Ernst sowie Wolf, dass die 2018 gestiegenen Gebühren für Wochenmarkstände in Ladenburg im Vergleich mit Heddesheim zu hoch seien. Dabei sei der Wochenmarkt-Dienstag momentan „sehr schwach“. Eine Verlegung der bislang gewohnten Marktstandorte würde Ernst ablehnen.

Jugend benötigt Treffpunkt

Für den jüngsten FW-Kandidaten auf Platz 3 der Liste wäre es wichtig, das Römerstadion für Jugendliche außerhalb der Vereine zu öffnen. „Wir haben ja einen Platzwart, der die korrekte Nutzung kontrolliert“, so Tim Ruster. Von einem Grillverbot auf der Fährwiese hält der 20-Jährige nichts, aber eine Beschränkung auf Ladenburger komme in Frage. Die Jugend benötigte einen Treffpunkt. „Die Kiste wäre dafür offen, wenn die Stadt Personal zur Aufsicht stellen würde“, weiß Wolf als aktives Mitglied des „Kiste“-Trägervereins.

„Die Jugend hat es schwer: Wir haben viele Schulen, aber wenig für die Freizeit“, fügt Martin Mayer als Vater hinzu. „Deshalb muss die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr besser werden“, reißt Wolf ein anderes Thema an. Zustimmendes Nicken bei den anderen. „Ich würde außerdem den Ausbau eines Radschnellwegs forcieren“, sagt Mayer, der fast täglich zur Arbeit nach Wiesloch radelt. Übereinstimmung auch beim Thema Resonanz auf den Wahlkampf: „Es läuft träge an“, so Wolf. Mit dem Auftakt der Straßenwerbung an Gründonnerstag vor Ostern war man bei rund 80 Standbesuchern dennoch zufrieden.

Großes Thema: Müll. „Es sollten mehr Abfalleimer, aber keine größeren aufgestellt werden“, findet Walter Hummes. Dagegen sind Ulrike Karg „bessere Bildungschancen für alle Kinder“ von Bedeutung. Über „viele positive Reaktionen“, freut sich der 84-jährige Stadtrat und FW-Vizechef Fritz Lüns. Umwelt und Putzaktion sollen „seine“ Themen bleiben. „Ich fühle mich noch okay und gehe davon aus, dass ich zumindest helfen kann, Stimmen zu fangen, um unsere vier Sitze halten zu können“, so der älteste Kandidat in Ladenburg. pj

