Bei Vintage-Markt noch Plätze frei

Bei ihrem nächsten Vintage-Designer-Markt am Sonntag, 6. Oktober, bietet Pia Fast Seidel vom Ladenburger Auktionshaus noch Platz für weitere private Aussteller an. Wer mitmachen, gebrauchte Designerobjekte wie beispielsweise Handtaschen verkaufen und dafür einen Tisch mieten möchte, kann sich auf der Internetseite vintage-auktion.de unter Angabe des Warenangebots anmelden. Am selben Tag findet auf dem Außengelände ein Antikmarkt statt, den Peter Petersen veranstaltet. „Wir wollen das miteinander verbinden“, sagt Auktionatorin Fast Seidel. Der Ladenburger „Antik- & Vintage-Designer-Markt“ findet von zehn bis 16 Uhr in und vor der Lustgartenstraße 6 statt. Parkplätze befinden sich unter anderem in der Neckarstraße am nahe gelegenen Wasserturm. pj

