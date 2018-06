Beliebte Reihe feiert tolles Comeback

Anzeige

Mitreißender Mundartrocker

„Vielen Dank an Sevket Baykurd, dass er diese Session mit uns weiter voranbringen will, und an unsere Stammgäste, dass Ihr uns die Treue gehalten habt“, erklärt Susan Horn zum Auftakt. Und überrascht ihre Fans mit dem mitreißenden Mundartrocker „Oh, Karl“ aus ihrer Joy Fleming-Hommage „Iwwer die Brigg´“, die ab Oktober im Mannheimer Schatzkistl zu sehen sein wird. Auch die Sänger Stefanie Nerpel, Eden Noel und Rino Galiano begeistern das Publikum. „Mega-Niveau“, bescheinigt der Ladenburger Profimusiker „Ecki“ Mayer den Kollegen. „Eine unglaubliche Jam, sehr gut, dass das jetzt wieder aufblüht“, sagt Besucherin Claudia, die besonders vom singenden Keyboarder Jason Wright und Dominik Steegmüllers Stimmumfang angetan war. „Schön, dass Jason wider mal da war“, fand auch Ingrid. Ray Mahumane (Gitarre) und David Anlauff (Schlagzeug) erwiesen sich ebenso wieder als Spitzenmusiker.

„Es ist toll, wie das hier weiterläuft, und ich wünsche meinem Nachfolger viel Glück“, sagt Willy Koch als Besitzer des Gebäudes. Sein früheres Lokal hat er an die Brauerei Krombacher verpachtet und wohnt weiterhin im Obergeschoss. „Es geht mir sehr gut: Ich habe das Vergangene abgehakt und arbeite an meiner Rehabilitation, indem ich in Edenkoben am 6. Juli ein Lokal eröffne“, erklärt Koch. Er würde auch gerne das Ladenburger Freibadkiosk wieder übernehmen.

